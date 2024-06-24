https://ria.ru/20240624/omarov-1955106442.html

Главу Сергокалинского района Дагестана Омарова освободили от должности

Главу Сергокалинского района Дагестана Омарова освободили от должности - РИА Новости, 24.06.2024

Главу Сергокалинского района Дагестана Омарова освободили от должности

Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова освободили от должности, заявил руководитель республики Сергей Меликов. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:36

2024-06-24T16:36

2024-06-24T18:16

сергокалинский район

происшествия

сергей меликов

единая россия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

дербент

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 24 июн — РИА Новости. Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова освободили от должности, заявил руководитель республики Сергей Меликов."Я считаю, что здесь ответственность должна быть полная. Что касается административных мер, он освобожден от должности, исключен из партии "Единая Россия". Какие-то вещи, которые можно прокомментировать с учетом степени его вины или участия в произошедшей трагедии, (комментировать. — Прим. ред.) я не буду — это задача следственных органов. Но если его участие будет подтверждено, то и ответственность будет полной", — сказал он.Меликов подчеркнул, что Омаров несет ответственность за действия своих сыновей, которые были участниками теракта в регионе.В воскресенье источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщил, что Омарова доставили на допрос, поскольку его сыновья, по данным силовиков, причастны к преступлениям в Дагестане.Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии.Теракт в ДагестанеНакануне в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.Погибли 20 человек: среди них сотрудники силовых структур и гражданские лица, в том числе православный священник. Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили.Уголовное дело возбудили по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия" и "Хищение огнестрельного оружия".В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.

https://rsport.ria.ru/20240624/boevik-1955088832.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955039457.html

сергокалинский район

дербент

махачкала

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сергокалинский район, происшествия, сергей меликов, единая россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, дербент, махачкала