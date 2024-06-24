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Главу Сергокалинского района Дагестана Омарова освободили от должности - РИА Новости, 24.06.2024
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16:36 24.06.2024 (обновлено: 18:16 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/omarov-1955106442.html
Главу Сергокалинского района Дагестана Омарова освободили от должности
Главу Сергокалинского района Дагестана Омарова освободили от должности - РИА Новости, 24.06.2024
Главу Сергокалинского района Дагестана Омарова освободили от должности
Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова освободили от должности, заявил руководитель республики Сергей Меликов. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:36
2024-06-24T18:16
сергокалинский район
происшествия
сергей меликов
единая россия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
дербент
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 24 июн — РИА Новости. Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова освободили от должности, заявил руководитель республики Сергей Меликов."Я считаю, что здесь ответственность должна быть полная. Что касается административных мер, он освобожден от должности, исключен из партии "Единая Россия". Какие-то вещи, которые можно прокомментировать с учетом степени его вины или участия в произошедшей трагедии, (комментировать. — Прим. ред.) я не буду — это задача следственных органов. Но если его участие будет подтверждено, то и ответственность будет полной", — сказал он.Меликов подчеркнул, что Омаров несет ответственность за действия своих сыновей, которые были участниками теракта в регионе.В воскресенье источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщил, что Омарова доставили на допрос, поскольку его сыновья, по данным силовиков, причастны к преступлениям в Дагестане.Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии.Теракт в ДагестанеНакануне в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.Погибли 20 человек: среди них сотрудники силовых структур и гражданские лица, в том числе православный священник. Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили.Уголовное дело возбудили по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия" и "Хищение огнестрельного оружия".В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.
https://rsport.ria.ru/20240624/boevik-1955088832.html
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955039457.html
сергокалинский район
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сергокалинский район, происшествия, сергей меликов, единая россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, дербент, махачкала
Сергокалинский район, Происшествия, Сергей Меликов, Единая Россия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Дербент, Махачкала
Главу Сергокалинского района Дагестана Омарова освободили от должности

Меликов: главу Сергокалинского района Дагестана Омарова освободили от должности

© Фото : пресс-служба администрациии МР "Сергокалинский район"Магомед Омаров
Магомед Омаров - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : пресс-служба администрациии МР "Сергокалинский район"
Магомед Омаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 июн — РИА Новости. Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова освободили от должности, заявил руководитель республики Сергей Меликов.
"Я считаю, что здесь ответственность должна быть полная. Что касается административных мер, он освобожден от должности, исключен из партии "Единая Россия". Какие-то вещи, которые можно прокомментировать с учетом степени его вины или участия в произошедшей трагедии, (комментировать. — Прим. ред.) я не буду — это задача следственных органов. Но если его участие будет подтверждено, то и ответственность будет полной", — сказал он.
Вооруженные нападения на храмы и синагогу в Дагестане
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
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1 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
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2 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
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3 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
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4 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
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5 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
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6 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
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7 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
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8 из 9
© СК РФ

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
1 из 9

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
3 из 9

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
5 из 9

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 9

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
7 из 9

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
8 из 9

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9
Меликов подчеркнул, что Омаров несет ответственность за действия своих сыновей, которые были участниками теракта в регионе.
В воскресенье источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщил, что Омарова доставили на допрос, поскольку его сыновья, по данным силовиков, причастны к преступлениям в Дагестане.
Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии.
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Один из боевиков в Дагестане тренировался в Школе Нурмагомедова
Вчера, 15:41

Теракт в Дагестане

Накануне в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
Погибли 20 человек: среди них сотрудники силовых структур и гражданские лица, в том числе православный священник. Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили.
Уголовное дело возбудили по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия" и "Хищение огнестрельного оружия".
В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.
Контртеррористическая операция в Дагестане - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Среди ликвидированных в Дагестане боевиков был экс-глава отделения СР
Вчера, 12:58
 
Сергокалинский районПроисшествияСергей МеликовЕдиная РоссияВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеДербентМахачкала
 
 
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