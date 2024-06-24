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Меликов рассказал, когда завершат следственные мероприятия в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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02:52 24.06.2024 (обновлено: 03:17 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/melikov-1954944213.html
Меликов рассказал, когда завершат следственные мероприятия в Дагестане
Меликов рассказал, когда завершат следственные мероприятия в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Меликов рассказал, когда завершат следственные мероприятия в Дагестане
Оперативно-розыскные и следственные мероприятия в Дагестане будут проводиться до выявления всех участников "спящих ячеек", сообщил глава региона Сергей Меликов. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T02:52
2024-06-24T03:17
происшествия
дербент
махачкала
сергей меликов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия в Дагестане будут проводиться до выявления всех участников "спящих ячеек", сообщил глава региона Сергей Меликов. &quot;Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех этих &quot;спящих ячеек&quot;, которые, безусловно, подготавливались в том числе из-за рубежа&quot;, - сказал глава региона в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Он также призвал поддерживать действия подразделений силового блока, направленные на стабилизацию ситуации в Дагестане. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. На месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и поиск пособников бандитов.
https://ria.ru/20240623/dagestan-1954911502.html
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происшествия, дербент, махачкала, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Дербент, Махачкала, Сергей Меликов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Меликов рассказал, когда завершат следственные мероприятия в Дагестане

Меликов: розыскные мероприятия будут проводить до выявления "спящих ячеек"

© Фото очевидцаНа месте перестрелки в Дербенте, Дагестан
На месте перестрелки в Дербенте, Дагестан
© Фото очевидца
На месте перестрелки в Дербенте, Дагестан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия в Дагестане будут проводиться до выявления всех участников "спящих ячеек", сообщил глава региона Сергей Меликов.
«

"Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех этих "спящих ячеек", которые, безусловно, подготавливались в том числе из-за рубежа", - сказал глава региона в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также призвал поддерживать действия подразделений силового блока, направленные на стабилизацию ситуации в Дагестане.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. На месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и поиск пособников бандитов.
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