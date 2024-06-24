https://ria.ru/20240624/melikov-1954944213.html
Меликов рассказал, когда завершат следственные мероприятия в Дагестане
Меликов рассказал, когда завершат следственные мероприятия в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Меликов рассказал, когда завершат следственные мероприятия в Дагестане
Оперативно-розыскные и следственные мероприятия в Дагестане будут проводиться до выявления всех участников "спящих ячеек", сообщил глава региона Сергей Меликов. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T02:52
2024-06-24T02:52
2024-06-24T03:17
происшествия
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махачкала
сергей меликов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия в Дагестане будут проводиться до выявления всех участников "спящих ячеек", сообщил глава региона Сергей Меликов. "Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех этих "спящих ячеек", которые, безусловно, подготавливались в том числе из-за рубежа", - сказал глава региона в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Он также призвал поддерживать действия подразделений силового блока, направленные на стабилизацию ситуации в Дагестане. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. На месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и поиск пособников бандитов.
https://ria.ru/20240623/dagestan-1954911502.html
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происшествия, дербент, махачкала, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Дербент, Махачкала, Сергей Меликов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Меликов рассказал, когда завершат следственные мероприятия в Дагестане
Меликов: розыскные мероприятия будут проводить до выявления "спящих ячеек"