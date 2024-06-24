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Меликов заверил, что Дагестан сможет обеспечить безопасность туристов - РИА Новости, 24.06.2024
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17:57 24.06.2024 (обновлено: 18:11 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955130148.html
Меликов заверил, что Дагестан сможет обеспечить безопасность туристов
Меликов заверил, что Дагестан сможет обеспечить безопасность туристов - РИА Новости, 24.06.2024
Меликов заверил, что Дагестан сможет обеспечить безопасность туристов
Дагестан в состоянии обеспечить безопасность туристов, чтобы они не прерывали свой отдых в республике, заявил глава региона Сергей Меликов. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:57
2024-06-24T18:11
сергей меликов
безопасность
республика дагестан
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Дагестан в состоянии обеспечить безопасность туристов, чтобы они не прерывали свой отдых в республике, заявил глава региона Сергей Меликов."Безусловно, после вчерашних событий меры будут усилены, в том числе мероприятия оперативного характера… Я думаю, мы сегодня в состоянии безопасность туристов обеспечить, не прервать отдыха тем гражданам, которые для отдыха избрали Дагестан", – сказал Меликов.По его словам, принимаемые перед началом каждого туристического сезона меры антитеррористической защищенности и обеспечения общественной безопасности "сегодня работают".
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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сергей меликов, безопасность, республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Сергей Меликов, Безопасность, Республика Дагестан, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Меликов заверил, что Дагестан сможет обеспечить безопасность туристов

Меликов: Дагестан может обеспечить условия, чтобы туристы не прерывали отдых

© РИА Новости / Пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов осматривает церковь в Дербенте, на которую накануне напали террористы. Стоп-кадр видео
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов осматривает церковь в Дербенте, на которую накануне напали террористы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов осматривает церковь в Дербенте, на которую накануне напали террористы. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Дагестан в состоянии обеспечить безопасность туристов, чтобы они не прерывали свой отдых в республике, заявил глава региона Сергей Меликов.
"Безусловно, после вчерашних событий меры будут усилены, в том числе мероприятия оперативного характера… Я думаю, мы сегодня в состоянии безопасность туристов обеспечить, не прервать отдыха тем гражданам, которые для отдыха избрали Дагестан", – сказал Меликов.
По его словам, принимаемые перед началом каждого туристического сезона меры антитеррористической защищенности и обеспечения общественной безопасности "сегодня работают".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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Вчера, 08:00
 
Сергей МеликовБезопасностьРеспублика ДагестанВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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