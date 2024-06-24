https://ria.ru/20240624/dagestan-1955128682.html
Меликов сравнил теракты в Дагестане с атакой на "Крокус Сити Холл"
Меликов сравнил теракты в Дагестане с атакой на "Крокус Сити Холл" - РИА Новости, 24.06.2024
Меликов сравнил теракты в Дагестане с атакой на "Крокус Сити Холл"
Координация деятельности боевиков, участвовавших в воскресных терактах в Дагестане, была более глубокой, чем при нападении на "Крокус Сити Холл", потому что... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:51
2024-06-24T17:51
2024-06-24T17:51
махачкала
дербент
сергей меликов
крокус сити холл
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Координация деятельности боевиков, участвовавших в воскресных терактах в Дагестане, была более глубокой, чем при нападении на "Крокус Сити Холл", потому что атака велась по нескольким локациям, заявил глава республики Сергей Меликов. "Если мы говорим о тактике действий, и там и здесь присутствовали и организация, и, самое главное, высокая координация деятельности бандгрупп, но она, на мой взгляд, была более глубокой и более весовой, потому что "Крокус Сити Холл" – это атака в одном месте, это атака в одной точке. Здесь (в Дагестане) по две локации в каждом городе: синагога и православный храм в Махачкале, православный храм и синагога в Дербенте. Но все это было скоординировано по целям, задачам и, самое главное, по времени", – сказал Меликов на пресс-подходе. По его мнению, у бандитов был прямой расчет, совершив практически одновременно несколько атак, "ввести в хаус" в действия правоохранителей и так уйти от задержания, но этого не произошло.
https://ria.ru/20240624/dagestan-1954959374.html
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махачкала, дербент, сергей меликов, крокус сити холл, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Махачкала, Дербент, Сергей Меликов, Крокус Сити Холл, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Меликов сравнил теракты в Дагестане с атакой на "Крокус Сити Холл"
Меликов: координация боевиков была более глубокой, чем при нападении на "Крокус"