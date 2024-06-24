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Меликов высказался о дагестанском чиновнике, чьи сыновья стали террористами - РИА Новости, 24.06.2024
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17:32 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955122231.html
Меликов высказался о дагестанском чиновнике, чьи сыновья стали террористами
Меликов высказался о дагестанском чиновнике, чьи сыновья стали террористами - РИА Новости, 24.06.2024
Меликов высказался о дагестанском чиновнике, чьи сыновья стали террористами
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что руководитель Сергокалинского района республики Магомед Омаров несет ответственность за действия своих сыновей,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:32
2024-06-24T17:32
сергокалинский район
дербент
махачкала
магомед омаров
сергей меликов
единая россия
происшествия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что руководитель Сергокалинского района республики Магомед Омаров несет ответственность за действия своих сыновей, которые были участниками теракта в республике. В воскресенье источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщил, что Омаров был доставлен на допрос в связи с тем, что его сыновья, по данным силовиков, были участниками терактов в Дагестане. Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". "Есть поговорка, что сын за отца не отвечает. Спорная поговорка. Но нет тезиса, что отец не отвечает за детей. Я считаю, и это вполне естественный процесс человеческой эволюции, когда мы ответственны за тех, кого мы воспитываем. И те, кого мы воспитываем, они должны строго следовать тем канонам воспитательным, которые мы в них заложили", - сказал Меликов журналистам. По его словам, Омаров уже не первый срок является руководителем муниципалитета и несет ответственность и за население. "Почему он как глава муниципального образования, как член партии "Единая Россия", как руководитель высокого уровня, в обязанности которого входит заботиться о всем населении района, не уделил внимания, упустил детей? Причем упустил настолько, что они стали убийцами. Убийцами... А где, опять же, соблюдение традиционных религиозных ценностей, неважно, мусульманских или каких-то иных. Они что, с утра пошли помолились, а потом пошли стрелять в безоружных людей? Я считаю, что здесь ответственность должна быть полная", - заявил глава республики. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240623/dagestan-1954927721.html
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сергокалинский район, дербент, махачкала, магомед омаров, сергей меликов, единая россия, происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Сергокалинский район, Дербент, Махачкала, Магомед Омаров, Сергей Меликов, Единая Россия, Происшествия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Меликов высказался о дагестанском чиновнике, чьи сыновья стали террористами

Меликов: глава района Омаров несет ответственность за своих сыновей-террористов

© РИА Новости / Пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов осматривает церковь в Дербенте, на которую напали террористы
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов осматривает церковь в Дербенте, на которую напали террористы - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов осматривает церковь в Дербенте, на которую напали террористы
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что руководитель Сергокалинского района республики Магомед Омаров несет ответственность за действия своих сыновей, которые были участниками теракта в республике.
В воскресенье источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщил, что Омаров был доставлен на допрос в связи с тем, что его сыновья, по данным силовиков, были участниками терактов в Дагестане. Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия".
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Источник: главу района Дагестана задержали за участие его сыновей в теракте
23 июня, 22:34
"Есть поговорка, что сын за отца не отвечает. Спорная поговорка. Но нет тезиса, что отец не отвечает за детей. Я считаю, и это вполне естественный процесс человеческой эволюции, когда мы ответственны за тех, кого мы воспитываем. И те, кого мы воспитываем, они должны строго следовать тем канонам воспитательным, которые мы в них заложили", - сказал Меликов журналистам.
По его словам, Омаров уже не первый срок является руководителем муниципалитета и несет ответственность и за население.
"Почему он как глава муниципального образования, как член партии "Единая Россия", как руководитель высокого уровня, в обязанности которого входит заботиться о всем населении района, не уделил внимания, упустил детей? Причем упустил настолько, что они стали убийцами. Убийцами... А где, опять же, соблюдение традиционных религиозных ценностей, неважно, мусульманских или каких-то иных. Они что, с утра пошли помолились, а потом пошли стрелять в безоружных людей? Я считаю, что здесь ответственность должна быть полная", - заявил глава республики.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
Вчера, 08:00
 
Сергокалинский районДербентМахачкалаМагомед ОмаровСергей МеликовЕдиная РоссияПроисшествияВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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