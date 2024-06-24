https://ria.ru/20240624/dagestan-1955122231.html

Меликов высказался о дагестанском чиновнике, чьи сыновья стали террористами

Меликов высказался о дагестанском чиновнике, чьи сыновья стали террористами - РИА Новости, 24.06.2024

Меликов высказался о дагестанском чиновнике, чьи сыновья стали террористами

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что руководитель Сергокалинского района республики Магомед Омаров несет ответственность за действия своих сыновей,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:32

2024-06-24T17:32

2024-06-24T17:32

сергокалинский район

дербент

махачкала

магомед омаров

сергей меликов

единая россия

происшествия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955045589_0:26:1234:720_1920x0_80_0_0_03f627c92491c61e3a327c2ea38e0211.jpg

МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что руководитель Сергокалинского района республики Магомед Омаров несет ответственность за действия своих сыновей, которые были участниками теракта в республике. В воскресенье источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщил, что Омаров был доставлен на допрос в связи с тем, что его сыновья, по данным силовиков, были участниками терактов в Дагестане. Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". "Есть поговорка, что сын за отца не отвечает. Спорная поговорка. Но нет тезиса, что отец не отвечает за детей. Я считаю, и это вполне естественный процесс человеческой эволюции, когда мы ответственны за тех, кого мы воспитываем. И те, кого мы воспитываем, они должны строго следовать тем канонам воспитательным, которые мы в них заложили", - сказал Меликов журналистам. По его словам, Омаров уже не первый срок является руководителем муниципалитета и несет ответственность и за население. "Почему он как глава муниципального образования, как член партии "Единая Россия", как руководитель высокого уровня, в обязанности которого входит заботиться о всем населении района, не уделил внимания, упустил детей? Причем упустил настолько, что они стали убийцами. Убийцами... А где, опять же, соблюдение традиционных религиозных ценностей, неважно, мусульманских или каких-то иных. Они что, с утра пошли помолились, а потом пошли стрелять в безоружных людей? Я считаю, что здесь ответственность должна быть полная", - заявил глава республики. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240623/dagestan-1954927721.html

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

сергокалинский район

дербент

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сергокалинский район, дербент, махачкала, магомед омаров, сергей меликов, единая россия, происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале