https://ria.ru/20240624/dagestan-1955107607.html

В Совфеде призвали посмертно наградить охранника церкви в Дагестане

В Совфеде призвали посмертно наградить охранника церкви в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

В Совфеде призвали посмертно наградить охранника церкви в Дагестане

Необходимо наградить посмертно охранника церкви в Дагестане Михаила, который защищал храм от террористов, а также сотрудников полиции, который дали террористам... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:39

2024-06-24T16:39

2024-06-24T16:39

дербент

махачкала

совет федерации рф

происшествия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо наградить посмертно охранника церкви в Дагестане Михаила, который защищал храм от террористов, а также сотрудников полиции, который дали террористам бой, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина. "Показательно, что преступление произошло в праздник Святой Троицы, а одной из жертв стал православный батюшка, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Николай, который погиб, безусловно, мученической смертью, а также охранник Михаил в церкви в Дагестане, который ценой собственной жизни не пустил нападавших в собор! Считаю, что такие героические и мужественные действия не должны оставаться без внимания, и обязательно необходимо посмертно наградить их, а также сотрудников полиции, давших бой террористам, за бесстрашие и смелость!", - сказала Косихина. Сенатор отметила, что все, кто попытаются разъединить российское многоконфессиональное общество, должны знать, что за подобные действия "они понесут самое строгое и суровое наказание". В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 сотрудников правоохранительных органов, а также четверо гражданских, в том числе православный священник и охранник церкви, который защищал её от террористов при помощи газового пистолета. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955068153.html

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дербент, махачкала, совет федерации рф, происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале