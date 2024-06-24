https://ria.ru/20240624/dagestan-1955107607.html
В Совфеде призвали посмертно наградить охранника церкви в Дагестане
В Совфеде призвали посмертно наградить охранника церкви в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
В Совфеде призвали посмертно наградить охранника церкви в Дагестане
Необходимо наградить посмертно охранника церкви в Дагестане Михаила, который защищал храм от террористов, а также сотрудников полиции, который дали террористам... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:39
2024-06-24T16:39
2024-06-24T16:39
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совет федерации рф
происшествия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо наградить посмертно охранника церкви в Дагестане Михаила, который защищал храм от террористов, а также сотрудников полиции, который дали террористам бой, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина. "Показательно, что преступление произошло в праздник Святой Троицы, а одной из жертв стал православный батюшка, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Николай, который погиб, безусловно, мученической смертью, а также охранник Михаил в церкви в Дагестане, который ценой собственной жизни не пустил нападавших в собор! Считаю, что такие героические и мужественные действия не должны оставаться без внимания, и обязательно необходимо посмертно наградить их, а также сотрудников полиции, давших бой террористам, за бесстрашие и смелость!", - сказала Косихина. Сенатор отметила, что все, кто попытаются разъединить российское многоконфессиональное общество, должны знать, что за подобные действия "они понесут самое строгое и суровое наказание". В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 сотрудников правоохранительных органов, а также четверо гражданских, в том числе православный священник и охранник церкви, который защищал её от террористов при помощи газового пистолета. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955068153.html
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дербент, махачкала, совет федерации рф, происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Дербент, Махачкала, Совет Федерации РФ, Происшествия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Совфеде призвали посмертно наградить охранника церкви в Дагестане
Сенатор Косихина призвала наградить посмертно охранника церкви в Дагестане
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо наградить посмертно охранника церкви в Дагестане Михаила, который защищал храм от террористов, а также сотрудников полиции, который дали террористам бой, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина.
"Показательно, что преступление произошло в праздник Святой Троицы, а одной из жертв стал православный батюшка, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Николай, который погиб, безусловно, мученической смертью, а также охранник Михаил в церкви в Дагестане, который ценой собственной жизни не пустил нападавших в собор! Считаю, что такие героические и мужественные действия не должны оставаться без внимания, и обязательно необходимо посмертно наградить их, а также сотрудников полиции, давших бой террористам, за бесстрашие и смелость!", - сказала Косихина.
Сенатор отметила, что все, кто попытаются разъединить российское многоконфессиональное общество, должны знать, что за подобные действия "они понесут самое строгое и суровое наказание".
В воскресенье в Дербенте
и Махачкале
вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 сотрудников правоохранительных органов, а также четверо гражданских, в том числе православный священник и охранник церкви, который защищал её от террористов при помощи газового пистолета. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.