Токаев позвонил Путину после терактов в Дагестане
Токаев позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования из-за терактов в Дагестане
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкОбстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористических атак в Дагестане, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования и солидарность с российским народом в связи с трагическими последствиями террористических атак в Дагестане", - говорится в сообщении.
В Кремле добавили, что с обеих сторон была подчеркнута готовность наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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