https://ria.ru/20240624/dagestan-1955077660.html

Токаев позвонил Путину после терактов в Дагестане

Токаев позвонил Путину после терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Токаев позвонил Путину после терактов в Дагестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования в связи с трагическими... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:11

2024-06-24T15:11

2024-06-24T15:37

казахстан

касым-жомарт токаев

владимир путин

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

россия

дербент

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954994151_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6464bcc5ca7b6ff77018c24f277d309.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористических атак в Дагестане, сообщает пресс-служба Кремля. "Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования и солидарность с российским народом в связи с трагическими последствиями террористических атак в Дагестане", - говорится в сообщении. В Кремле добавили, что с обеих сторон была подчеркнута готовность наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

казахстан

россия

дербент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, россия, дербент, в мире