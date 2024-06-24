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Токаев позвонил Путину после терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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15:11 24.06.2024 (обновлено: 15:37 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955077660.html
Токаев позвонил Путину после терактов в Дагестане
Токаев позвонил Путину после терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Токаев позвонил Путину после терактов в Дагестане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования в связи с трагическими... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:11
2024-06-24T15:37
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
россия
дербент
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористических атак в Дагестане, сообщает пресс-служба Кремля. "Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования и солидарность с российским народом в связи с трагическими последствиями террористических атак в Дагестане", - говорится в сообщении. В Кремле добавили, что с обеих сторон была подчеркнута готовность наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, россия, дербент, в мире
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Россия, Дербент, В мире
Токаев позвонил Путину после терактов в Дагестане

Токаев позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования из-за терактов в Дагестане

© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкОбстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористических атак в Дагестане, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования и солидарность с российским народом в связи с трагическими последствиями террористических атак в Дагестане", - говорится в сообщении.
В Кремле добавили, что с обеих сторон была подчеркнута готовность наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
Вчера, 08:00
 
КазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеРоссияДербентВ мире
 
 
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