https://ria.ru/20240624/dagestan-1955050101.html
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дагестане
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дагестане
Восемнадцать пострадавших в Дагестане находятся в больницах, вся необходимая медицинская помощь им оказывается, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:37
2024-06-24T13:37
2024-06-24T13:48
россия
михаил мурашко
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
республика дагестан
дербент
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954991705_5:0:3088:1734_1920x0_80_0_0_ee04be3e7dbdb86c590258c0668bd9a4.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Восемнадцать пострадавших в Дагестане находятся в больницах, вся необходимая медицинская помощь им оказывается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В Дагестане 18 человек в стационарах. Вся необходимая помощь оказывается", - сказал Мурашко журналистам.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести бандитов. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются, по словам Меликова, они продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
россия
дербент
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954991705_390:0:2702:1734_1920x0_80_0_0_daf9d96912c1bec139c9554f12886d9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мурашко, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, республика дагестан, дербент, махачкала
Россия, Михаил Мурашко, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия, Республика Дагестан, Дербент, Махачкала
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дагестане
Глава Минздрава Мурашко: 18 пострадавших в Дагестане находятся в больницах
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Восемнадцать пострадавших в Дагестане находятся в больницах, вся необходимая медицинская помощь им оказывается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В Дагестане 18 человек в стационарах. Вся необходимая помощь оказывается", - сказал Мурашко журналистам.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести бандитов. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются, по словам Меликова, они продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.