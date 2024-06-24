https://ria.ru/20240624/dagestan-1955050101.html

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дагестане

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дагестане

Восемнадцать пострадавших в Дагестане находятся в больницах, вся необходимая медицинская помощь им оказывается, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:37

2024-06-24T13:37

2024-06-24T13:48

россия

михаил мурашко

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

республика дагестан

дербент

махачкала

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Восемнадцать пострадавших в Дагестане находятся в больницах, вся необходимая медицинская помощь им оказывается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В Дагестане 18 человек в стационарах. Вся необходимая помощь оказывается", - сказал Мурашко журналистам.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести бандитов. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются, по словам Меликова, они продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

россия

дербент

махачкала

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россия, михаил мурашко, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, республика дагестан, дербент, махачкала