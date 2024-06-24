https://ria.ru/20240624/dagestan-1955047797.html

Среди ликвидированных боевиков был племянник главы района Дагестана

Среди ликвидированных боевиков был племянник главы района Дагестана - РИА Новости, 24.06.2024

Среди ликвидированных боевиков был племянник главы района Дагестана

Ликвидированный в ходе контртеррористической операции в Дагестане экс-председатель отделения "Справедливой России" в Сергокалинском районе республики Али... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:32

2024-06-24T13:32

2024-06-24T13:48

сергокалинский район

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Ликвидированный в ходе контртеррористической операции в Дагестане экс-председатель отделения "Справедливой России" в Сергокалинском районе республики Али Закаригаев был племянником главы района Магомеда Омарова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Закаригаев родственник Омарова, главы района, племянник", – сказал собеседник агентства. Другой представитель силовых структур региона подтвердил РИА Новости, что Закаригаев был жителем села Сергокала. Ранее РИА Новости в силовых структурах республики сообщили, что среди ликвидированных в ходе операции был Али Закаригаев. Руководитель аппарата регионального отделения партии "Справедливая Россия - За Правду" Зурида Валеева сообщила РИА Новости, что он возглавлял отделение партии в Сергокалинском районе, два года назад ушел с этой должности. В пресс-службе СЗРП РИА Новости заявили, что Закаригаев возглавлял районное отделение до 2021 года, но в понедельник был исключен из партии.В воскресенье источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщил, что Омаров был доставлен на допрос в связи с тем, что его сыновья, по данным силовиков, были участниками терактов в Дагестане. Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия".

https://ria.ru/20240624/derbent-1954992767.html

https://ria.ru/20240624/omarov-1954941460.html

сергокалинский район

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сергокалинский район, вооруженные нападения в дербенте и махачкале