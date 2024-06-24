https://ria.ru/20240624/dagestan-1955042574.html

Эсеры исключили из партии ликвидированного в Дагестане экс-главу отделения

Эсеры исключили из партии ликвидированного в Дагестане экс-главу отделения - РИА Новости, 24.06.2024

Эсеры исключили из партии ликвидированного в Дагестане экс-главу отделения

Ликвидированный в ходе КТО в Дагестане Али Закаригаев с 2021 года являлся рядовым членом партии СРЗП, но был исключен в понедельник из партии, сообщили в пресс... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:11

2024-06-24T13:11

2024-06-24T13:24

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

сергокалинский район

происшествия

республика дагестан

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Ликвидированный в ходе КТО в Дагестане Али Закаригаев с 2021 года являлся рядовым членом партии СРЗП, но был исключен в понедельник из партии, сообщили в пресс – службе партии СРЗП."Али Закаригаев являлся председателем Совета местного отделения СРЗП в Сергокалинском районе до 2021 года. На этом посту его сменил Ислам Меджидов, который и возглавляет местное отделение в настоящее время. С 2021 года Али Закаригаев являлся рядовым членом партии. Сегодня принято решение об исключении его из партии", - сказали РИА Новости в пресс-службе партии СРЗП.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

сергокалинский район

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные нападения в дербенте и махачкале, сергокалинский район, происшествия, республика дагестан, партия "справедливая россия - за правду"