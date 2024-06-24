Эсеры исключили из партии ликвидированного в Дагестане экс-главу отделения
Эсеры исключили из партии ликвидированного при КТО в Дагестане Али Закаригаева
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Ликвидированный в ходе КТО в Дагестане Али Закаригаев с 2021 года являлся рядовым членом партии СРЗП, но был исключен в понедельник из партии, сообщили в пресс – службе партии СРЗП.
"Али Закаригаев являлся председателем Совета местного отделения СРЗП в Сергокалинском районе до 2021 года. На этом посту его сменил Ислам Меджидов, который и возглавляет местное отделение в настоящее время. С 2021 года Али Закаригаев являлся рядовым членом партии. Сегодня принято решение об исключении его из партии", - сказали РИА Новости в пресс-службе партии СРЗП.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.