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Эсеры исключили из партии ликвидированного в Дагестане экс-главу отделения - РИА Новости, 24.06.2024
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13:11 24.06.2024 (обновлено: 13:24 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955042574.html
Эсеры исключили из партии ликвидированного в Дагестане экс-главу отделения
Эсеры исключили из партии ликвидированного в Дагестане экс-главу отделения - РИА Новости, 24.06.2024
Эсеры исключили из партии ликвидированного в Дагестане экс-главу отделения
Ликвидированный в ходе КТО в Дагестане Али Закаригаев с 2021 года являлся рядовым членом партии СРЗП, но был исключен в понедельник из партии, сообщили в пресс... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:11
2024-06-24T13:24
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
сергокалинский район
происшествия
республика дагестан
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Ликвидированный в ходе КТО в Дагестане Али Закаригаев с 2021 года являлся рядовым членом партии СРЗП, но был исключен в понедельник из партии, сообщили в пресс – службе партии СРЗП."Али Закаригаев являлся председателем Совета местного отделения СРЗП в Сергокалинском районе до 2021 года. На этом посту его сменил Ислам Меджидов, который и возглавляет местное отделение в настоящее время. С 2021 года Али Закаригаев являлся рядовым членом партии. Сегодня принято решение об исключении его из партии", - сказали РИА Новости в пресс-службе партии СРЗП.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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вооруженные нападения в дербенте и махачкале, сергокалинский район, происшествия, республика дагестан, партия "справедливая россия - за правду"
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Сергокалинский район, Происшествия, Республика Дагестан, Партия "Справедливая Россия - за правду"
Эсеры исключили из партии ликвидированного в Дагестане экс-главу отделения

Эсеры исключили из партии ликвидированного при КТО в Дагестане Али Закаригаева

© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Ликвидированный в ходе КТО в Дагестане Али Закаригаев с 2021 года являлся рядовым членом партии СРЗП, но был исключен в понедельник из партии, сообщили в пресс – службе партии СРЗП.
"Али Закаригаев являлся председателем Совета местного отделения СРЗП в Сергокалинском районе до 2021 года. На этом посту его сменил Ислам Меджидов, который и возглавляет местное отделение в настоящее время. С 2021 года Али Закаригаев являлся рядовым членом партии. Сегодня принято решение об исключении его из партии", - сказали РИА Новости в пресс-службе партии СРЗП.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
08:00
 
Вооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеСергокалинский районПроисшествияРеспублика ДагестанПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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