https://ria.ru/20240624/dagestan-1954992922.html
Дело о терактах в Дагестане расследуют также по статье о хищении оружия
Дело о терактах в Дагестане расследуют также по статье о хищении оружия - РИА Новости, 24.06.2024
Дело о терактах в Дагестане расследуют также по статье о хищении оружия
Дело о терактах в Дагестане расследуется, в том числе, по статье о хищении огнестрельного оружия, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:58
2024-06-24T10:58
2024-06-24T11:07
россия
дербент
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дело о терактах в Дагестане расследуется, в том числе, по статье о хищении огнестрельного оружия, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Преступные действия злоумышленников, в результате которых погибли и пострадали сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица, квалифицированы по признакам составов преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), части 4 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пунктами "а", "б" части 4 статьи 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия)", - говорится в сообщении. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести бандитов. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются, по словам Меликова, они продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.
https://ria.ru/20240624/dagestan-1954982136.html
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россия, дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Россия, Дербент, Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Дело о терактах в Дагестане расследуют также по статье о хищении оружия
СК расследует дело о терактах в Дагестане также по статье о хищении оружия