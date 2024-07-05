https://ria.ru/20240705/blagovernye-1740146581.html

Петр и Феврония: загадочная история покровителей семьи и любви

Петр и Феврония Муромские 2024: о святых, история, молитвы

Петр и Феврония: загадочная история покровителей семьи и любви

Православные христиане отмечают 8 июля день памяти Петра и Февронии Муромских. О том, чем примечательна их история, когда появилось житие святых и как они... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:13

2024-07-05T14:13

2024-07-05T14:13

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МОСКВА 4 июн – РИА Новости. Православные христиане отмечают 8 июля день памяти Петра и Февронии Муромских. О том, чем примечательна их история, когда появилось житие святых и как они связаны с праздником семьи, любви и верности – в материале РИА Новости.Петр и Феврония МуромскиеДень памяти святых в 2024 годуРусская православная церковь отмечает день памяти Петра и Февронии Муромских 8 июля (25 июня по старому стилю). С 2008 года к событию церковного календаря приурочили светский праздник, который назвали "Днем семьи, любви и верности". Ежегодно центром торжеств в честь благоверных правителей выступает город Муром во Владимирской области. "Традиционно, конечно, праздник отмечается во всех субъектах, и центром торжеств у нас всегда является замечательный город Муром, где проводится большой праздничный концерт", - сообщил журналистам генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов.ЖитиеСогласно жизнеописанию святых, за несколько лет до княжения Петр заболел проказой. Никто не мог излечить его от этого недуга. Вскоре будущий правитель увидел во сне знамение, согласно которому исцелить его может дочь пчеловода - Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Девушка была красива, благочестива и добра, к тому же она умела врачевать многие болезни. Князь полюбил ее и дал обет жениться после выздоровления. Когда это случилось, монарх не сдержал своего обещания. Болезнь вернулась, но Феврония снова вылечила Петра – и тот наконец женился.Но бояре не пожелали, чтобы княгиней стала девушка из народа и потребовали развода. Петр, когда узнал, что его хотят разлучить с любимой женой, решил отказаться от княжения и богатства. Супруги покинули Муром, отплыв на лодке по реке Оке. Вскоре в городе началась смута, вся знать перессорилась вплоть до кровопролития. В итоге собрали совет, на котором решили призвать Петра обратно. Благоверные правители, вернувшись, заслужили еще большую любовь и уважение горожан.На склоне лет Петр и Феврония приняли постриг с именами Давид и Евфросиния. Находясь далеко друг от друга, в 1228-м они скончались каждый в своей келье в один день. Супруги завещали похоронить себя вместе, заранее подготовив для этого гроб с тонкой перегородкой посередине. Однако их последнюю волю нарушили – муромских правителей похоронили в разных монастырях, посчитав погребение в одном гробу несовместимым с монашеским саном.На следующий день священнослужители вдруг с удивлением обнаружили, что тела супругов лежат вместе. Дважды их разносили по разным храмам, но оба раза они чудесным образом вновь оказывались рядом. В итоге покойных так и похоронили в общей могиле.Почему стали святымиРусская церковь причислила Петра и Февронию Муромских к лику святых примерно через 300 лет после кончины. Супружескую пару прославили не как преподобных (хоть они и умерли монахами), а в лике благоверных князей.Петр и Феврония удостоены церковного почитания за то, что стали примером идеальной христианской семьи.В чем помогают святыеПоскольку история муромской княжеской четы связана с чудесным исцелением, то перед иконой Петра и Февронии люди часто молятся об избавлении от самых безнадежных недугов.Феврония, будучи при жизни искусной целительницей, помогает всем страждущим. Обращаясь к Петру, верующие зачастую просят об обретении силы духа, мужественности и храбрости, ведь именно эти качества были присущи при жизни праведному князю. Также ему молятся о защите от зла и несправедливости.МолитвыВ 2013 году Синод РПЦ официально утвердил текст молитвы благоверным Петру и Февронии Муромским. Это дало верующим возможность в молитвенной форме обращаться к святым о сохранении семьи и семейного благополучия.ПовестьИстория любви святой пары содержится в древнерусской "Повести о Петре и Февронии Муромских", написанной в правление Ивана Грозного Ермолаем-Еразмом. Писатель составил рассказ на основе устных муромских преданий.Произведение он написал сразу после канонизации княжеской четы в 1547-м. В сочинении Ермолая-Еразма чудесным образом переплелись христианская и народная (сказочная) традиции. Например, в повести подробно отражены события, предшествующие болезни князя Петра и его знакомству с Февронией.В Муроме, согласно повести, правил князь Павел. К его жене постоянно являлся монстр: летающий огненный змей. Когда супруга рассказала об этом правителю, тот попросил узнать у чудища о своей судьбе. Страшное существо поведало, что правитель умрет "от Петрова плеча и от Агрикова меча".Избавить город от чудища взялся брат князя – Петр. Через несколько дней после прорицания он зашел в покои снохи и увидел там Павла. Но вместо приветствия выхватил Агриков меч и ударил родича. Выяснилось, что облик брата принял тот самый змей. Своей кровью он обрызгал княжича и тот заболел проказой, от которой потом исцелился благодаря Февронии.МонастырьМощи святых супругов изначально находились в муромском соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы, построенном в 1553-м царем Иваном Грозным. В советское время реликвию увезли в местный музей.А в 1992-м святыню вернули церкви. Ныне она находится в Свято-Троикцом монастыре Мурома.ХрамСейчас в России насчитывается 58 храмов, посвященных святым Петру и Февронии Муромским. В самом Муроме в честь благоверных освящены приделы некоторых храмов и часовня в Троицком женском монастыре.В 2013 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в столичном Покровском женском монастыре освятили часовню в честь благоверных Петра и Февронии Муромских чудотворцев.

https://ria.ru/20240603/iyun-1866431710.html

https://ria.ru/20240603/voznesenie-1792478145.html

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справки, иван грозный, владимирская область, муром, русская православная церковь, день святой троицы, сергей смирнов, россия, религиозные праздники