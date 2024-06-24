https://ria.ru/20240624/dagestan-1954958587.html

В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО

В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО - РИА Новости, 24.06.2024

В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО

Контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершилась, сообщил Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T08:43

2024-06-24T08:43

2024-06-24T10:25

махачкала

дербент

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершилась, сообщил Национальный антитеррористический комитет. "В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан <...> принято решение о прекращении контртеррористической операции", — говорится в сообщении.Правовой режим КТО в Махачкале и Дербенте отменили в 08:15 24 июня.Накануне в этих двух городах вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В Дагестане ввели режим контртеррористической операции.Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ. НАК сообщал о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале. В свою очередь, глава республики Сергей Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков.

https://ria.ru/20240623/dagestan-1954927721.html

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махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале