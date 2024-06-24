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В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО - РИА Новости, 24.06.2024
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08:43 24.06.2024 (обновлено: 10:25 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/dagestan-1954958587.html
В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО
В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО - РИА Новости, 24.06.2024
В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО
Контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершилась, сообщил Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T08:43
2024-06-24T10:25
махачкала
дербент
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершилась, сообщил Национальный антитеррористический комитет. "В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан &lt;...&gt; принято решение о прекращении контртеррористической операции", — говорится в сообщении.Правовой режим КТО в Махачкале и Дербенте отменили в 08:15 24 июня.Накануне в этих двух городах вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В Дагестане ввели режим контртеррористической операции.Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ. НАК сообщал о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале. В свою очередь, глава республики Сергей Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков.
https://ria.ru/20240623/dagestan-1954927721.html
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РИА Новости
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Портреты погибших в результате теракта сотрудников полиции
Советник муфтията Дагестана Айна Гамзатова опубликовала видео с портретами погибших в результате теракта сотрудников полиции
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махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Махачкала, Дербент, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО

В Махачкале и Дербенте завершили контртеррористическую операцию

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости
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На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершилась, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
"В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан <...> принято решение о прекращении контртеррористической операции", — говорится в сообщении.
Правовой режим КТО в Махачкале и Дербенте отменили в 08:15 24 июня.
Накануне в этих двух городах вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В Дагестане ввели режим контртеррористической операции.
Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.
НАК сообщал о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале. В свою очередь, глава республики Сергей Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков.
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Источник: главу района Дагестана задержали за участие его сыновей в теракте
Вчера, 22:34
 
МахачкалаДербентВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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