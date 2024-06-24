https://ria.ru/20240624/dagestan-1954943932.html

Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков в ходе операции в Дагестане

Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков в ходе операции в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков в ходе операции в Дагестане

Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена, ликвидированы шесть бандитов, сообщил глава региона Сергей Меликов. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T02:45

2024-06-24T02:45

2024-06-24T10:32

махачкала

дербент

происшествия

сергей меликов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена, ликвидированы шесть бандитов, сообщил глава региона Сергей Меликов."На этот час активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкала и Дербент завершена, шестеро бандитов ликвидированы", - сказал глава региона в видео, опубликованном в его Telegram-канале.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. На месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и поиск пособников бандитов.

https://ria.ru/20240624/vnak-1954942982.html

махачкала

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Видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане НАК опубликовал оперативное видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане. 2024-06-24T02:45 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

махачкала, дербент, происшествия, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале