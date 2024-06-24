https://ria.ru/20240624/dagestan-1954943932.html
Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков в ходе операции в Дагестане
Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков в ходе операции в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков в ходе операции в Дагестане
Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена, ликвидированы шесть бандитов, сообщил глава региона Сергей Меликов. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T02:45
2024-06-24T02:45
2024-06-24T10:32
махачкала
дербент
происшествия
сергей меликов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена, ликвидированы шесть бандитов, сообщил глава региона Сергей Меликов."На этот час активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкала и Дербент завершена, шестеро бандитов ликвидированы", - сказал глава региона в видео, опубликованном в его Telegram-канале.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. На месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и поиск пособников бандитов.
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Видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане
НАК опубликовал оперативное видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане.
2024-06-24T02:45
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РИА Новости
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махачкала, дербент, происшествия, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Махачкала, Дербент, Происшествия, Сергей Меликов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков в ходе операции в Дагестане
Меликов: в ходе операции в Махачкале и Дербенте ликвидированы шесть бандитов