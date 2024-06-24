https://ria.ru/20240624/dagestan-1954943440.html

Жертвами терактов в Дагестане стали более 15 полицейских

Жертвами терактов в Дагестане стали более 15 полицейских - РИА Новости, 24.06.2024

Жертвами терактов в Дагестане стали более 15 полицейских

Более 15 сотрудников полиции стали жертвами терактов в Дагестане, также погибли несколько гражданских, сообщил глава региона Сергей Меликов. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T02:30

2024-06-24T02:30

2024-06-24T13:46

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

дербент

махачкала

сергей меликов

национальный антитеррористический комитет рф

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 15 сотрудников полиции стали жертвами терактов в Дагестане, также погибли несколько гражданских, сообщил глава региона Сергей Меликов."Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана", — сказал глава региона в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Кроме того, добавил Меликов, погибли несколько гражданских лиц. В республике 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.Ранее МВД сообщало, что в общей сложности погибли шесть сотрудников полиции, еще 13 получили ранения. Источник в силовых структурах заявил РИА Новости, что при атаке погибли семь правоохранителей. По информации НАК, среди жертв — священник РПЦ.Как отметил Меликов, ситуация в республике контролируется органами госвласти и правоохранителями. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия будут проводиться до выявления всех участников "спящих ячеек", добавил он.Вечером в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину, ранения получил один из сотрудников.В республике ввели режим контртеррористической операции. Управление СК по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "Теракт".Национальный антитеррористический комитет сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. По информации Меликова, ликвидированы шесть бандитов.Источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости о задержании главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья могли быть причастны к терактам.

https://ria.ru/20240623/tserkov-1954932700.html

https://ria.ru/20240624/nak-1954943134.html

https://ria.ru/20240624/omarov-1954941460.html

дербент

махачкала

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вооруженные нападения в дербенте и махачкале, дербент, махачкала, сергей меликов, национальный антитеррористический комитет рф, происшествия