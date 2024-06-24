https://ria.ru/20240624/botulizm-1955003779.html

На лечении остаются 218 человек с признаками ботулизма, в том числе ребенок

На лечении остаются 218 человек с признаками ботулизма, в том числе ребенок - РИА Новости, 24.06.2024

На лечении остаются 218 человек с признаками ботулизма, в том числе ребенок

Двести восемнадцать человек с признаками ботулизма остаются в больницах, в том числе один ребенок, 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:35

2024-06-24T11:35

2024-06-24T11:35

россия

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Двести восемнадцать человек с признаками ботулизма остаются в больницах, в том числе один ребенок, 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "На стационарном лечении остаются 218 человек с признаками ботулизма, в том числе один ребенок. 38 пациентов – на искусственной вентиляции легких", - сказал Кузнецов. Он уточнил, что 151 пациент с ботулизмом выписан из больниц.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

россия

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россия, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки