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Патриаршее служение в праздник Святой Троицы - РИА Новости, 23.06.2024
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14:37 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/troitsa-1954854691.html
Патриаршее служение в праздник Святой Троицы
Патриаршее служение в праздник Святой Троицы - РИА Новости, 23.06.2024
Патриаршее служение в праздник Святой Троицы
В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу, или день Святой Троицы. Яркие кадры с патриаршего служения — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 23.06.2024
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фото
русская православная церковь
день святой троицы
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В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу, или день Святой Троицы. Яркие кадры с патриаршего служения — в фотоленте ria.ru.
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фото, фото, русская православная церковь, день святой троицы
Фото, Русская православная церковь, День Святой Троицы

Патриаршее служение в праздник Святой Троицы

Читать ria.ru в
В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу, или день Святой Троицы. Яркие кадры с патриаршего служения — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Троица считается престольным праздником Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры — главным для монастыря.

Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

Троица считается престольным праздником Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры — главным для монастыря.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в храм, где будет находиться постоянно.

Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в храм, где будет находиться постоянно.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Паломники назвали перенос иконы в монастырь огромным событием.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

Паломники назвали перенос иконы в монастырь огромным событием.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Праздник Троицы входит в так называемую "цветную триодь" — цикл пасхальных праздников. Он зависит от даты Светлого Христова Воскресения, которая меняется из года в год. Троица отмечается на 50-й день.

Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

Праздник Троицы входит в так называемую "цветную триодь" — цикл пасхальных праздников. Он зависит от даты Светлого Христова Воскресения, которая меняется из года в год. Троица отмечается на 50-й день.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Именно в этот день, согласно вероучению, человечеству была явлена третья ипостась Господа – Бог Святой Дух. Он сошел на апостолов через 49 дней после воскресения Христа. После чего ученики Иисуса вышли на проповедь.

Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

Именно в этот день, согласно вероучению, человечеству была явлена третья ипостась Господа – Бог Святой Дух. Он сошел на апостолов через 49 дней после воскресения Христа. После чего ученики Иисуса вышли на проповедь.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

С Троицей связано множество особых обрядов, прежде всего церковных. Храмы в этот день украшают цветами и березовыми ветками.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

С Троицей связано множество особых обрядов, прежде всего церковных. Храмы в этот день украшают цветами и березовыми ветками.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Верующие в этот день идут на службу. После литургии сразу принято служить вечерню, на которой читаются особые молитвы Пресвятой Троице.

Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

Верующие в этот день идут на службу. После литургии сразу принято служить вечерню, на которой читаются особые молитвы Пресвятой Троице.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Меняются и облачения священников. Вместо белых одежд они надевают зеленые. Этот цвет обозначает вечную жизнь.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

Меняются и облачения священников. Вместо белых одежд они надевают зеленые. Этот цвет обозначает вечную жизнь.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На праздник принято делать венки из травы и цветов, либо особые букеты с березовыми ветвями. Ими украшают дома.

Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

На праздник принято делать венки из травы и цветов, либо особые букеты с березовыми ветвями. Ими украшают дома.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Кроме того, на Пятидесятницу пекли караваи. Какую-то часть оставляли себе. А остальным угощали соседей, либо раздавали в качестве милостыни.

Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

Кроме того, на Пятидесятницу пекли караваи. Какую-то часть оставляли себе. А остальным угощали соседей, либо раздавали в качестве милостыни.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ФотоРусская православная церковьДень Святой Троицы
 
 
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