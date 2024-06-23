Патриаршее служение в праздник Святой Троицы

Троица считается престольным праздником Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры — главным для монастыря.
Троица считается престольным праздником Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры — главным для монастыря.
В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в храм, где будет находиться постоянно.
В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в храм, где будет находиться постоянно.
Паломники назвали перенос иконы в монастырь огромным событием.
Паломники назвали перенос иконы в монастырь огромным событием.
Праздник Троицы входит в так называемую "цветную триодь" — цикл пасхальных праздников. Он зависит от даты Светлого Христова Воскресения, которая меняется из года в год. Троица отмечается на 50-й день.
Праздник Троицы входит в так называемую "цветную триодь" — цикл пасхальных праздников. Он зависит от даты Светлого Христова Воскресения, которая меняется из года в год. Троица отмечается на 50-й день.
Именно в этот день, согласно вероучению, человечеству была явлена третья ипостась Господа – Бог Святой Дух. Он сошел на апостолов через 49 дней после воскресения Христа. После чего ученики Иисуса вышли на проповедь.
Именно в этот день, согласно вероучению, человечеству была явлена третья ипостась Господа – Бог Святой Дух. Он сошел на апостолов через 49 дней после воскресения Христа. После чего ученики Иисуса вышли на проповедь.
С Троицей связано множество особых обрядов, прежде всего церковных. Храмы в этот день украшают цветами и березовыми ветками.
С Троицей связано множество особых обрядов, прежде всего церковных. Храмы в этот день украшают цветами и березовыми ветками.
Верующие в этот день идут на службу. После литургии сразу принято служить вечерню, на которой читаются особые молитвы Пресвятой Троице.
Верующие в этот день идут на службу. После литургии сразу принято служить вечерню, на которой читаются особые молитвы Пресвятой Троице.
Меняются и облачения священников. Вместо белых одежд они надевают зеленые. Этот цвет обозначает вечную жизнь.
Меняются и облачения священников. Вместо белых одежд они надевают зеленые. Этот цвет обозначает вечную жизнь.
На праздник принято делать венки из травы и цветов, либо особые букеты с березовыми ветвями. Ими украшают дома.
На праздник принято делать венки из травы и цветов, либо особые букеты с березовыми ветвями. Ими украшают дома.
Кроме того, на Пятидесятницу пекли караваи. Какую-то часть оставляли себе. А остальным угощали соседей, либо раздавали в качестве милостыни.
Кроме того, на Пятидесятницу пекли караваи. Какую-то часть оставляли себе. А остальным угощали соседей, либо раздавали в качестве милостыни.