Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл начал богослужение в день Святой Троицы - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
09:27 23.06.2024 (обновлено: 09:36 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/troitsa-1954819018.html
Патриарх Кирилл начал богослужение в день Святой Троицы
Патриарх Кирилл начал богослужение в день Святой Троицы - РИА Новости, 23.06.2024
Патриарх Кирилл начал богослужение в день Святой Троицы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал богослужение в день Святой Троицы - престольный праздник Троице-Сергиевой лавры, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T09:27
2024-06-23T09:36
религия
сергий радонежский
владимир путин
день святой троицы
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954820090_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ddf5c2d971efd2851bb39c8c62e34a7.jpg
СЕРГИЕВ ПОСАД, 23 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал богослужение в день Святой Троицы - престольный праздник Троице-Сергиевой лавры, передает корреспондент РИА Новости. Богослужение проходит на помосте у стен Успенского собора лавры. На внутренней площади монастыря собрались более тысячи верующих. Перед богослужением патриарх в Троицком соборе лавры помолился перед "Троицей" Рублева и поклонился мощам преподобного Сергия Радонежского. Ранее икону "Троица" Андрея Рублева перенесли в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры и установили в иконостасе, на ее историческом месте. В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
https://ria.ru/20240622/troitsa-1954767995.html
https://ria.ru/20240622/troitsa-1954761480.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Патриарх Кирилл на праздничном богослужении в Троице-Сергиевой лавре
Патриарх Кирилл начал праздничное богослужение в Троице-Сергиевой лавре в честь дня Троицы. На внутренней площади монастыря собралось около тысячи верующих.
2024-06-23T09:27
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954820090_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_51a9641a0c811c295f6f664d26a67eba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергий радонежский, владимир путин, день святой троицы, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия
Религия, Сергий Радонежский, Владимир Путин, День Святой Троицы, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия
Патриарх Кирилл начал богослужение в день Святой Троицы

Патриарх начал богослужение в день Святой Троицы у стен Успенского собора лавры

Читать ria.ru в
СЕРГИЕВ ПОСАД, 23 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал богослужение в день Святой Троицы - престольный праздник Троице-Сергиевой лавры, передает корреспондент РИА Новости.
Богослужение проходит на помосте у стен Успенского собора лавры. На внутренней площади монастыря собрались более тысячи верующих.
Сотни человек встречают Троицу в Троице-Сергиевой лавре - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Сотни человек встретили "Троицу" в Троице-Сергиевой лавре
22 июня, 19:03
Перед богослужением патриарх в Троицком соборе лавры помолился перед "Троицей" Рублева и поклонился мощам преподобного Сергия Радонежского.
Ранее икону "Троица" Андрея Рублева перенесли в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры и установили в иконостасе, на ее историческом месте.
В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в шатре на Красногорской площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы. 22 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Патриарх Кирилл назначил 22 июня праздником принесения "Троицы" в лавру
22 июня, 18:20
 
РелигияСергий РадонежскийВладимир ПутинДень Святой ТроицыПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Религия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала