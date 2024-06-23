https://ria.ru/20240623/troitsa-1954819018.html
Патриарх Кирилл начал богослужение в день Святой Троицы
Патриарх Кирилл начал богослужение в день Святой Троицы - РИА Новости, 23.06.2024
Патриарх Кирилл начал богослужение в день Святой Троицы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал богослужение в день Святой Троицы - престольный праздник Троице-Сергиевой лавры, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T09:27
2024-06-23T09:27
2024-06-23T09:36
религия
сергий радонежский
владимир путин
день святой троицы
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
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СЕРГИЕВ ПОСАД, 23 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал богослужение в день Святой Троицы - престольный праздник Троице-Сергиевой лавры, передает корреспондент РИА Новости. Богослужение проходит на помосте у стен Успенского собора лавры. На внутренней площади монастыря собрались более тысячи верующих. Перед богослужением патриарх в Троицком соборе лавры помолился перед "Троицей" Рублева и поклонился мощам преподобного Сергия Радонежского. Ранее икону "Троица" Андрея Рублева перенесли в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры и установили в иконостасе, на ее историческом месте. В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
https://ria.ru/20240622/troitsa-1954767995.html
https://ria.ru/20240622/troitsa-1954761480.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954820090_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_51a9641a0c811c295f6f664d26a67eba.jpg
Патриарх Кирилл на праздничном богослужении в Троице-Сергиевой лавре
Патриарх Кирилл начал праздничное богослужение в Троице-Сергиевой лавре в честь дня Троицы. На внутренней площади монастыря собралось около тысячи верующих.
2024-06-23T09:27
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергий радонежский, владимир путин, день святой троицы, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия
Религия, Сергий Радонежский, Владимир Путин, День Святой Троицы, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия
Патриарх Кирилл начал богослужение в день Святой Троицы
Патриарх начал богослужение в день Святой Троицы у стен Успенского собора лавры
СЕРГИЕВ ПОСАД, 23 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал богослужение в день Святой Троицы - престольный праздник Троице-Сергиевой лавры, передает корреспондент РИА Новости.
Богослужение проходит на помосте у стен Успенского собора лавры. На внутренней площади монастыря собрались более тысячи верующих.
Перед богослужением патриарх в Троицком соборе лавры помолился перед "Троицей" Рублева и поклонился мощам преподобного Сергия Радонежского
.
Ранее икону "Троица" Андрея Рублева перенесли в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры и установили в иконостасе, на ее историческом месте.
В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин
распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.