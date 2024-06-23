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Бывшему топ-менеджеру медиаструктуры Пригожина продлили срок задержания - РИА Новости, 23.06.2024
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18:33 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/srok-1954891769.html
Бывшему топ-менеджеру медиаструктуры Пригожина продлили срок задержания
Бывшему топ-менеджеру медиаструктуры Пригожина продлили срок задержания - РИА Новости, 23.06.2024
Бывшему топ-менеджеру медиаструктуры Пригожина продлили срок задержания
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания местному жителю Илье Горбунову по делу о вымогательстве, сообщила объединенная пресс-служба... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T18:33
2024-06-23T18:33
происшествия
санкт-петербург
россия
александр малькевич
евгений пригожин
патриот
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания местному жителю Илье Горбунову по делу о вымогательстве, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Петроградский районный суд... продлил на 72 часа срок задержания Илье Горбунову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом б части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство – ред.)", – говорится в сообщении. Ранее в воскресенье источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о задержании в Петербурге бывшего топ-менеджера связанного с Евгением Пригожиным медиахолдинга "Патриот" Ильи Горбунова и главного редактора "Конкретно.ру" Кирилла Метелева. По данным онлайн-издания "Фонтанка", Горбунов и Метелев проходят по делу о вымогательстве денег у бывшего генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича. Все трое когда-то имели отношения с медиахолдингом Пригожина. Объединенная пресс-служба судов не называет персональные данные жертвы вымогательства, но информирует, что потерпевший является председателем правления Фонда развития новых медиа. Эту должность занимает Малькевич. Как утверждает судебная пресс-служба, Горбунов не позднее 23 апреля предположительно разработал план, как завладеть деньгами Малькевича "путем выдвижения требования передачи ему чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих последнего или его близких, либо иных сведений, способных причинить существенный вред правам или законным интересам". По утверждению пресс-службы, будучи осведомленным об активной общественной деятельности жертвы вымогательства, Горбунов предположительно также в период с 23 апреля по 11 июня организовал на "разных информационных ресурсах" серию публикаций, подрывающих репутацию объекта своего внимания и порочащих его честь и достоинство. "Далее, в ходе личной встречи выдвинул потерпевшему незаконные требования передачи ему (Горбунову) денежных средств в сумме 4 000 000 рублей, при этом последний требования и угрозы воспринял реально", – рассказали в судебной пресс-службе. Следующая личная встреча с жертвой вымогательства завершилась задержанием Горбунова, добавили в пресс-службе. "Двадцать первого июня 2024 года Горбунов... продолжил высказывать угрозы, после чего лично получил от (потерпевшего) часть требуемой суммы денежных средств, имитирующих 1 520 000 рублей, которые потерпевший передал Горбунову под действием угроз распространения сведений, позорящих М., после чего фигурант был задержан сотрудниками УФСБ России по г. СПб и ЛО", – информирует пресс-служба судов Петербурга. Днем позже фигуранта задержали в процессуальном порядке, обвинение пока не предъявлялось. Объединенная пресс-служба судов также сообщает, что Метелеву в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий на срок до 18 августа. По данным пресс-службы, в апреле-июне 2024 года Метелев вместе с неустановленными лицами потребовали 10 тысяч долларов от того же потерпевшего под угрозой организации негативной информационной кампании на сайте konkretno.ru и других ресурсах.
https://ria.ru/20240623/den-1954784127.html
https://ria.ru/20240424/prigovor-1942097047.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, александр малькевич, евгений пригожин, патриот
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Малькевич, Евгений Пригожин, Патриот
Бывшему топ-менеджеру медиаструктуры Пригожина продлили срок задержания

Суд продлил срок задержания экс-топ-менеджеру медиаструктуры Пригожина Горбунову

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания местному жителю Илье Горбунову по делу о вымогательстве, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«
"Петроградский районный суд... продлил на 72 часа срок задержания Илье Горбунову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом б части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство – ред.)", – говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ
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Ранее в воскресенье источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о задержании в Петербурге бывшего топ-менеджера связанного с Евгением Пригожиным медиахолдинга "Патриот" Ильи Горбунова и главного редактора "Конкретно.ру" Кирилла Метелева. По данным онлайн-издания "Фонтанка", Горбунов и Метелев проходят по делу о вымогательстве денег у бывшего генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича. Все трое когда-то имели отношения с медиахолдингом Пригожина.
Объединенная пресс-служба судов не называет персональные данные жертвы вымогательства, но информирует, что потерпевший является председателем правления Фонда развития новых медиа. Эту должность занимает Малькевич.
Как утверждает судебная пресс-служба, Горбунов не позднее 23 апреля предположительно разработал план, как завладеть деньгами Малькевича "путем выдвижения требования передачи ему чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих последнего или его близких, либо иных сведений, способных причинить существенный вред правам или законным интересам".
По утверждению пресс-службы, будучи осведомленным об активной общественной деятельности жертвы вымогательства, Горбунов предположительно также в период с 23 апреля по 11 июня организовал на "разных информационных ресурсах" серию публикаций, подрывающих репутацию объекта своего внимания и порочащих его честь и достоинство.
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«
"Далее, в ходе личной встречи выдвинул потерпевшему незаконные требования передачи ему (Горбунову) денежных средств в сумме 4 000 000 рублей, при этом последний требования и угрозы воспринял реально", – рассказали в судебной пресс-службе.
Следующая личная встреча с жертвой вымогательства завершилась задержанием Горбунова, добавили в пресс-службе.
«
"Двадцать первого июня 2024 года Горбунов... продолжил высказывать угрозы, после чего лично получил от (потерпевшего) часть требуемой суммы денежных средств, имитирующих 1 520 000 рублей, которые потерпевший передал Горбунову под действием угроз распространения сведений, позорящих М., после чего фигурант был задержан сотрудниками УФСБ России по г. СПб и ЛО", – информирует пресс-служба судов Петербурга.
Днем позже фигуранта задержали в процессуальном порядке, обвинение пока не предъявлялось.
Объединенная пресс-служба судов также сообщает, что Метелеву в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий на срок до 18 августа. По данным пресс-службы, в апреле-июне 2024 года Метелев вместе с неустановленными лицами потребовали 10 тысяч долларов от того же потерпевшего под угрозой организации негативной информационной кампании на сайте konkretno.ru и других ресурсах.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияАлександр МалькевичЕвгений ПригожинПатриот
 
 
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