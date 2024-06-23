https://ria.ru/20240623/khadzh-1954887575.html
В российском миссии назвали причины смерти семерых россиян по время хаджа
В российском миссии назвали причины смерти семерых россиян по время хаджа - РИА Новости, 23.06.2024
В российском миссии назвали причины смерти семерых россиян по время хаджа
Семь россиян умерли в этом году во время паломничества в Мекку и Медину, сообщил РИА Новости глава Хадж-миссии России Хизбулла Асуев. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T18:02
2024-06-23T18:02
2024-06-23T18:02
религия
россия
саудовская аравия
мекка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953909775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d316b93a377ddd8f01608f364c4c17ed.jpg
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Семь россиян умерли в этом году во время паломничества в Мекку и Медину, сообщил РИА Новости глава Хадж-миссии России Хизбулла Асуев."По итогам хаджа могу сказать, что в этом году в период паломничества в Саудовскую Аравию умерли семь граждан России по естественным причинам. Могу сказать, что лишь двое из них были зарегистрированы как паломники. По данным на воскресенье, у остальных были обычные туристические визы, по которым хадж совершать, согласно саудовским законам, нельзя. Сейчас идет выяснение обстоятельств и получение окончательных данных", - рассказал Асуев.По его словам, умершие были из Дагестана и Московской области."Кто-то умер из-за сердечной недостаточности, кто-то не выдержал длительных переходов, ведь нелегальные паломники вынуждены преодолевать многокилометровые расстояния в обход полицейских кордонов, чтобы достичь священных мест", - добавил Асуев.Глава Хадж-миссии подчеркнул, что в хадж необходимо ехать только официальным путем."Нелегальное нахождение в хадже – это большой риск для здоровья и жизни верующего. Саудовская Аравия ввела строгие правила пребывания паломников именно для того, чтобы был порядок и дисциплина. Но, увы, нарушения по-прежнему есть", - сказал Асуев.
https://ria.ru/20240620/khadzh-1954206556.html
https://ria.ru/20240620/khadzh-1954203925.html
россия
саудовская аравия
мекка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953909775_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_21d018cfcb2078f19c6f1d15b2d7ea3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саудовская аравия, мекка
Религия, Россия, Саудовская Аравия, Мекка
В российском миссии назвали причины смерти семерых россиян по время хаджа
Миссия России: семеро россиян умерли во время хаджа "по естественным причинам"
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Семь россиян умерли в этом году во время паломничества в Мекку и Медину, сообщил РИА Новости глава Хадж-миссии России Хизбулла Асуев.
"По итогам хаджа могу сказать, что в этом году в период паломничества в Саудовскую Аравию
умерли семь граждан России по естественным причинам. Могу сказать, что лишь двое из них были зарегистрированы как паломники. По данным на воскресенье, у остальных были обычные туристические визы, по которым хадж совершать, согласно саудовским законам, нельзя. Сейчас идет выяснение обстоятельств и получение окончательных данных", - рассказал Асуев.
По его словам, умершие были из Дагестана и Московской области
.
"Кто-то умер из-за сердечной недостаточности, кто-то не выдержал длительных переходов, ведь нелегальные паломники вынуждены преодолевать многокилометровые расстояния в обход полицейских кордонов, чтобы достичь священных мест", - добавил Асуев.
Глава Хадж-миссии подчеркнул, что в хадж необходимо ехать только официальным путем.
"Нелегальное нахождение в хадже – это большой риск для здоровья и жизни верующего. Саудовская Аравия ввела строгие правила пребывания паломников именно для того, чтобы был порядок и дисциплина. Но, увы, нарушения по-прежнему есть", - сказал Асуев.