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В российском миссии назвали причины смерти семерых россиян по время хаджа - РИА Новости, 23.06.2024
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Религия
 
18:02 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/khadzh-1954887575.html
В российском миссии назвали причины смерти семерых россиян по время хаджа
В российском миссии назвали причины смерти семерых россиян по время хаджа - РИА Новости, 23.06.2024
В российском миссии назвали причины смерти семерых россиян по время хаджа
Семь россиян умерли в этом году во время паломничества в Мекку и Медину, сообщил РИА Новости глава Хадж-миссии России Хизбулла Асуев. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T18:02
2024-06-23T18:02
религия
россия
саудовская аравия
мекка
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Семь россиян умерли в этом году во время паломничества в Мекку и Медину, сообщил РИА Новости глава Хадж-миссии России Хизбулла Асуев."По итогам хаджа могу сказать, что в этом году в период паломничества в Саудовскую Аравию умерли семь граждан России по естественным причинам. Могу сказать, что лишь двое из них были зарегистрированы как паломники. По данным на воскресенье, у остальных были обычные туристические визы, по которым хадж совершать, согласно саудовским законам, нельзя. Сейчас идет выяснение обстоятельств и получение окончательных данных", - рассказал Асуев.По его словам, умершие были из Дагестана и Московской области."Кто-то умер из-за сердечной недостаточности, кто-то не выдержал длительных переходов, ведь нелегальные паломники вынуждены преодолевать многокилометровые расстояния в обход полицейских кордонов, чтобы достичь священных мест", - добавил Асуев.Глава Хадж-миссии подчеркнул, что в хадж необходимо ехать только официальным путем."Нелегальное нахождение в хадже – это большой риск для здоровья и жизни верующего. Саудовская Аравия ввела строгие правила пребывания паломников именно для того, чтобы был порядок и дисциплина. Но, увы, нарушения по-прежнему есть", - сказал Асуев.
https://ria.ru/20240620/khadzh-1954206556.html
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россия, саудовская аравия, мекка
Религия, Россия, Саудовская Аравия, Мекка
В российском миссии назвали причины смерти семерых россиян по время хаджа

Миссия России: семеро россиян умерли во время хаджа "по естественным причинам"

© AP Photo / Rafiq MaqboolПаломники во время хаджа недалеко от священного города Мекка, Саудовская Аравия
Паломники во время хаджа недалеко от священного города Мекка, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Паломники во время хаджа недалеко от священного города Мекка, Саудовская Аравия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Семь россиян умерли в этом году во время паломничества в Мекку и Медину, сообщил РИА Новости глава Хадж-миссии России Хизбулла Асуев.
"По итогам хаджа могу сказать, что в этом году в период паломничества в Саудовскую Аравию умерли семь граждан России по естественным причинам. Могу сказать, что лишь двое из них были зарегистрированы как паломники. По данным на воскресенье, у остальных были обычные туристические визы, по которым хадж совершать, согласно саудовским законам, нельзя. Сейчас идет выяснение обстоятельств и получение окончательных данных", - рассказал Асуев.
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По его словам, умершие были из Дагестана и Московской области.
"Кто-то умер из-за сердечной недостаточности, кто-то не выдержал длительных переходов, ведь нелегальные паломники вынуждены преодолевать многокилометровые расстояния в обход полицейских кордонов, чтобы достичь священных мест", - добавил Асуев.
Глава Хадж-миссии подчеркнул, что в хадж необходимо ехать только официальным путем.
"Нелегальное нахождение в хадже – это большой риск для здоровья и жизни верующего. Саудовская Аравия ввела строгие правила пребывания паломников именно для того, чтобы был порядок и дисциплина. Но, увы, нарушения по-прежнему есть", - сказал Асуев.
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