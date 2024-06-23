https://ria.ru/20240623/khadzh-1954887575.html

В российском миссии назвали причины смерти семерых россиян по время хаджа

В российском миссии назвали причины смерти семерых россиян по время хаджа - РИА Новости, 23.06.2024

В российском миссии назвали причины смерти семерых россиян по время хаджа

Семь россиян умерли в этом году во время паломничества в Мекку и Медину, сообщил РИА Новости глава Хадж-миссии России Хизбулла Асуев. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T18:02

2024-06-23T18:02

2024-06-23T18:02

религия

россия

саудовская аравия

мекка

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Семь россиян умерли в этом году во время паломничества в Мекку и Медину, сообщил РИА Новости глава Хадж-миссии России Хизбулла Асуев."По итогам хаджа могу сказать, что в этом году в период паломничества в Саудовскую Аравию умерли семь граждан России по естественным причинам. Могу сказать, что лишь двое из них были зарегистрированы как паломники. По данным на воскресенье, у остальных были обычные туристические визы, по которым хадж совершать, согласно саудовским законам, нельзя. Сейчас идет выяснение обстоятельств и получение окончательных данных", - рассказал Асуев.По его словам, умершие были из Дагестана и Московской области."Кто-то умер из-за сердечной недостаточности, кто-то не выдержал длительных переходов, ведь нелегальные паломники вынуждены преодолевать многокилометровые расстояния в обход полицейских кордонов, чтобы достичь священных мест", - добавил Асуев.Глава Хадж-миссии подчеркнул, что в хадж необходимо ехать только официальным путем."Нелегальное нахождение в хадже – это большой риск для здоровья и жизни верующего. Саудовская Аравия ввела строгие правила пребывания паломников именно для того, чтобы был порядок и дисциплина. Но, увы, нарушения по-прежнему есть", - сказал Асуев.

https://ria.ru/20240620/khadzh-1954206556.html

https://ria.ru/20240620/khadzh-1954203925.html

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саудовская аравия

мекка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, саудовская аравия, мекка