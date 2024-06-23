https://ria.ru/20240623/derbent-1954908422.html

В синагоге в Дербенте убили полицейского и охранника

В синагоге в Дербенте убили полицейского и охранника - РИА Новости, 23.06.2024

В синагоге в Дербенте убили полицейского и охранника

Полицейский и охранник убиты в синагоге в Дербенте, пожар продолжается, сообщил глава Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T20:09

2024-06-23T20:09

2024-06-23T20:17

происшествия

дербент

борух горин

совет федерации рф

федерация еврейских общин россии

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА 19 июн - РИА Новости. Полицейский и охранник убиты в синагоге в Дербенте, пожар продолжается, сообщил глава Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин. "В Дербенте горит синагога. Пожар потушить не удается. Двое убиты: полицейский и охранник", - написал он в своем канале в Telegram.

https://ria.ru/20240417/bezopasnost-1940503851.html

дербент

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, дербент, борух горин, совет федерации рф, федерация еврейских общин россии, вооруженные нападения в дербенте и махачкале