https://ria.ru/20240623/derbent-1954908422.html
В синагоге в Дербенте убили полицейского и охранника
В синагоге в Дербенте убили полицейского и охранника - РИА Новости, 23.06.2024
В синагоге в Дербенте убили полицейского и охранника
Полицейский и охранник убиты в синагоге в Дербенте, пожар продолжается, сообщил глава Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:09
2024-06-23T20:09
2024-06-23T20:17
происшествия
дербент
борух горин
совет федерации рф
федерация еврейских общин россии
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА 19 июн - РИА Новости. Полицейский и охранник убиты в синагоге в Дербенте, пожар продолжается, сообщил глава Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин. "В Дербенте горит синагога. Пожар потушить не удается. Двое убиты: полицейский и охранник", - написал он в своем канале в Telegram.
https://ria.ru/20240417/bezopasnost-1940503851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дербент, борух горин, совет федерации рф, федерация еврейских общин россии, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Дербент, Борух Горин, Совет Федерации РФ, Федерация еврейских общин России, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В синагоге в Дербенте убили полицейского и охранника
Полицейский и охранник убиты в синагоге в Дербенте, пожар продолжается