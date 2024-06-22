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У стен Главного храма ВС России зажгли 1418 свечей в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2024
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04:03 22.06.2024 (обновлено: 10:43 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/svechi-1954654853.html
У стен Главного храма ВС России зажгли 1418 свечей в День памяти и скорби
У стен Главного храма ВС России зажгли 1418 свечей в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2024
У стен Главного храма ВС России зажгли 1418 свечей в День памяти и скорби
Тысяча четыреста восемнадцать свечей, символизирующих количество дней Великой Отечественной войны, зажгли у стен Главного храма Вооруженных сил России в День... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T04:03
2024-06-22T10:43
россия
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
виктор горемыкин
юнармия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Тысяча четыреста восемнадцать свечей, символизирующих количество дней Великой Отечественной войны, зажгли у стен Главного храма Вооруженных сил России в День памяти и скорби, сообщили в Минобороны.&quot;В День памяти и скорби у стен Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации зажгли 1418 свечей с пламенем от Вечного огня Пискаревского мемориального кладбища Санкт-Петербурга. &lt;...&gt; Ровно в четыре утра после удара колокола под музыку к песне &quot;Журавли&quot; участники акции установили свечи к памятнику &quot;Матерям победителей&quot; и к капсулам с землей с братских могил&quot;, — сообщили в ведомстве.Во Всероссийской акции "Свеча памяти" у стен Главного храма Вооруженных Сил приняли участие заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Виктор Горемыкин, военнослужащие центральных органов военного управления и московского территориального гарнизона, члены общественных и ветеранских организаций, духовенство, представители молодежных организаций Московской области, в том числе движения "Юнармия". В течение всего дня все желающие смогут присоединиться к акции и зажечь свою свечу. Также в память о жертвах Великой Отечественной войны в самом храме состоялась Божественная лития и панихида, которую отслужил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.Накануне на соборной площади храма состоялся флешмоб, при котором более трехсот военнослужащих московского территориального гарнизона с зажженными свечами выстроились в виде цифры 1418 и установили свечи по периметру музейного комплекса "Дорога памяти".Всероссийская акция "Свеча памяти" прошла в воинских гарнизонах у мемориалов воинской славы и в местах захоронений воинов Великой Отечественной войны.Кроме того, акция состоялась в Санкт-Петербурге. Участники зажгли 80 тысяч свечей, составивших огненную картину, посвященную отмечаемому в этом году 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На акции присутствовал губернатор города Александр Беглов.Рано утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вторглась в СССР, что положило начало Великой Отечественной войне. Постановлением Президиума Верховного Совета России в 1992 году этот день объявили Днем памяти защитников Отечества. Указом президента от 8 июня 1996 года его название изменили на День памяти и скорби.
https://ria.ru/20240622/proekt-1954646654.html
https://ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi-1954211060.html
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россия, санкт-петербург, московская область (подмосковье), виктор горемыкин, юнармия, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Виктор Горемыкин, Юнармия, Великая Отечественная война (1941-1945)
У стен Главного храма ВС России зажгли 1418 свечей в День памяти и скорби

У стен Главного храма Вооруженных сил зажгли 1418 свечей в День памяти и скорби

© Минобороны РоссииВсероссийская акция "Свеча памяти" у стен Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. 22 июня 2024
Всероссийская акция Свеча памяти у стен Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. 22 июня 2024
© Минобороны России
Всероссийская акция "Свеча памяти" у стен Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. 22 июня 2024
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Тысяча четыреста восемнадцать свечей, символизирующих количество дней Великой Отечественной войны, зажгли у стен Главного храма Вооруженных сил России в День памяти и скорби, сообщили в Минобороны.
«

"В День памяти и скорби у стен Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации зажгли 1418 свечей с пламенем от Вечного огня Пискаревского мемориального кладбища Санкт-Петербурга. <...> Ровно в четыре утра после удара колокола под музыку к песне "Журавли" участники акции установили свечи к памятнику "Матерям победителей" и к капсулам с землей с братских могил", — сообщили в ведомстве.

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Во Всероссийской акции "Свеча памяти" у стен Главного храма Вооруженных Сил приняли участие заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Виктор Горемыкин, военнослужащие центральных органов военного управления и московского территориального гарнизона, члены общественных и ветеранских организаций, духовенство, представители молодежных организаций Московской области, в том числе движения "Юнармия". В течение всего дня все желающие смогут присоединиться к акции и зажечь свою свечу.
Также в память о жертвах Великой Отечественной войны в самом храме состоялась Божественная лития и панихида, которую отслужил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Накануне на соборной площади храма состоялся флешмоб, при котором более трехсот военнослужащих московского территориального гарнизона с зажженными свечами выстроились в виде цифры 1418 и установили свечи по периметру музейного комплекса "Дорога памяти".
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День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
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Всероссийская акция "Свеча памяти" прошла в воинских гарнизонах у мемориалов воинской славы и в местах захоронений воинов Великой Отечественной войны.
Кроме того, акция состоялась в Санкт-Петербурге. Участники зажгли 80 тысяч свечей, составивших огненную картину, посвященную отмечаемому в этом году 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На акции присутствовал губернатор города Александр Беглов.
Рано утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вторглась в СССР, что положило начало Великой Отечественной войне. Постановлением Президиума Верховного Совета России в 1992 году этот день объявили Днем памяти защитников Отечества. Указом президента от 8 июня 1996 года его название изменили на День памяти и скорби.
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