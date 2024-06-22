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В Казахстане 15 старшеклассников впервые участвуют в проекте "Поезд Памяти"

В Казахстане 15 старшеклассников впервые участвуют в проекте "Поезд Памяти" - РИА Новости, 22.06.2024

В Казахстане 15 старшеклассников впервые участвуют в проекте "Поезд Памяти"

Пятнадцать старшеклассников из Казахстана впервые принимают участие в культурно-образовательном проекте "Поезд Памяти", сообщает в субботу пресс-служба Русского РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:22

2024-06-22T13:22

2024-06-22T13:26

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АЛМА-АТА, 22 июн – РИА Новости. Пятнадцать старшеклассников из Казахстана впервые принимают участие в культурно-образовательном проекте "Поезд Памяти", сообщает в субботу пресс-служба Русского дома в Астане. "В этом году 15 старшеклассников из Казахстана впервые будут участвовать в патриотической акции вместе со своими ровесниками из России, Беларуси, Киргизии, Армении, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Русского дома в Астане. Сообщается, что "Поезд Памяти" с 2022 года объединяет учащихся старших классов из стран СНГ - это активисты, отличники, победители олимпиад и военно-патриотических конкурсов. В 2024 году 200 школьников из восьми стран посетят 13 городов, связанных с историей Великой Отечественной войны, проведут встречи с ветеранами, примут участие в культурно-просветительских мероприятиях. Накануне "Поезд Памяти" отправился с Белорусского вокзала Москвы, завершит он свой путь в Минске, где 3 и 4 июля пройдут торжественные мероприятия в 80-летнюю годовщину освобождения белорусской земли от гитлеровских захватчиков. Проект "Поезд Памяти" проводится по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета республики Национального собрания Белоруссии Натальи Кочановой.

https://ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi-1954211060.html

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в мире, казахстан, астана, белоруссия, валентина матвиенко, наталья кочанова, снг, совет федерации рф