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В Душанбе прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2024
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16:52 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/miting-1954748946.html
В Душанбе прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби
В Душанбе прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2024
В Душанбе прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби
Торжественный митинг, приуроченный ко Дню памяти и скорби, и акция "Звезда Памяти" в связи с 83-й годовщиной начала Великой Отечественной войны состоялись на... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:52
2024-06-22T16:52
россия
белоруссия
сталинград
богдан хмельницкий
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великая отечественная война (1941-1945)
душанбе
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ДУШАНБЕ, 22 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. Торжественный митинг, приуроченный ко Дню памяти и скорби, и акция "Звезда Памяти" в связи с 83-й годовщиной начала Великой Отечественной войны состоялись на городском (русском) кладбище Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники посольств России и Белоруссии, представительства Россотрудничества, военнослужащие 201-й Российской военной базы, группы погрансотрудничества ФСБ России, воины-интернационалисты и российские соотечественники минутой молчания почтили память всех, кто ковал Великую Победу на фронте и в тылу. Затем по традиции участники митинга привели в порядок воинские захоронения, обновили алые звезды на могилах участников Великой Отечественной войны, а также возложили цветы к могиле генерал-лейтенанта Александра Чудесова. Он прошел всю войну, служил командиром кавалерийского полка, участвовал в Клинско-Солнечногорской оборонительной и наступательной операциях, в контрнаступлении Красной армии под Сталинградом, в форсировании рек Дон, Неман, Березина, Миус, Чир, освобождал города Шахты, Новошахтинск, Молодечно, Лида, Гродно. Участвовал в Донбасской наступательной операции и в освобождении города Горловка. За умелое управление войсками на фронтах он стал кавалером трех полководческих орденов: Александра Суворова, Михаила Кутузова, Богдана Хмельницкого. По данным Совета ветеранов войны и труда, из Таджикистана на фронт в годы Великой Отечественной войны были призваны 300 тысяч человек, 90 тысяч остались на полях сражений. На сегодняшний день в республике проживают 24 фронтовика, самому старшему - 112 лет, самому молодому - 98. На данном кладбище похоронены 180 тысяч советских офицеров и солдат, скончавшихся от ран в госпиталях города Душанбе.
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россия, белоруссия, сталинград, богдан хмельницкий, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), душанбе
Россия, Белоруссия, Сталинград, Богдан Хмельницкий, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Великая Отечественная война (1941-1945), Душанбе
В Душанбе прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби

В Душанбе прошли акция "Звезда Памяти" и митинг, посвященный Дню памяти и скорби

© Посольство России в Таджикистане/TelegramАкция "Звезда памяти" на русском кладбище в Душанбе
Акция Звезда памяти на русском кладбище в Душанбе
© Посольство России в Таджикистане/Telegram
Акция "Звезда памяти" на русском кладбище в Душанбе
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 22 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. Торжественный митинг, приуроченный ко Дню памяти и скорби, и акция "Звезда Памяти" в связи с 83-й годовщиной начала Великой Отечественной войны состоялись на городском (русском) кладбище Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники посольств России и Белоруссии, представительства Россотрудничества, военнослужащие 201-й Российской военной базы, группы погрансотрудничества ФСБ России, воины-интернационалисты и российские соотечественники минутой молчания почтили память всех, кто ковал Великую Победу на фронте и в тылу.
© Фото : Посольство России в Таджикистане/TelegramАкция "Звезда памяти" на русском кладбище в Душанбе
Акция Звезда памяти на русском кладбище в Душанбе - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Посольство России в Таджикистане/Telegram
Акция "Звезда памяти" на русском кладбище в Душанбе
Затем по традиции участники митинга привели в порядок воинские захоронения, обновили алые звезды на могилах участников Великой Отечественной войны, а также возложили цветы к могиле генерал-лейтенанта Александра Чудесова. Он прошел всю войну, служил командиром кавалерийского полка, участвовал в Клинско-Солнечногорской оборонительной и наступательной операциях, в контрнаступлении Красной армии под Сталинградом, в форсировании рек Дон, Неман, Березина, Миус, Чир, освобождал города Шахты, Новошахтинск, Молодечно, Лида, Гродно. Участвовал в Донбасской наступательной операции и в освобождении города Горловка. За умелое управление войсками на фронтах он стал кавалером трех полководческих орденов: Александра Суворова, Михаила Кутузова, Богдана Хмельницкого.
По данным Совета ветеранов войны и труда, из Таджикистана на фронт в годы Великой Отечественной войны были призваны 300 тысяч человек, 90 тысяч остались на полях сражений. На сегодняшний день в республике проживают 24 фронтовика, самому старшему - 112 лет, самому молодому - 98. На данном кладбище похоронены 180 тысяч советских офицеров и солдат, скончавшихся от ран в госпиталях города Душанбе.
Патриотическая акция Свеча памяти - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
В России началась акция "Свеча Памяти"
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РоссияБелоруссияСталинградБогдан ХмельницкийФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Великая Отечественная война (1941-1945)Душанбе
 
 
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