https://ria.ru/20240622/miting-1954748946.html

В Душанбе прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби

В Душанбе прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2024

В Душанбе прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби

Торжественный митинг, приуроченный ко Дню памяти и скорби, и акция "Звезда Памяти" в связи с 83-й годовщиной начала Великой Отечественной войны состоялись на... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T16:52

2024-06-22T16:52

2024-06-22T16:52

россия

белоруссия

сталинград

богдан хмельницкий

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

великая отечественная война (1941-1945)

душанбе

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ДУШАНБЕ, 22 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. Торжественный митинг, приуроченный ко Дню памяти и скорби, и акция "Звезда Памяти" в связи с 83-й годовщиной начала Великой Отечественной войны состоялись на городском (русском) кладбище Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники посольств России и Белоруссии, представительства Россотрудничества, военнослужащие 201-й Российской военной базы, группы погрансотрудничества ФСБ России, воины-интернационалисты и российские соотечественники минутой молчания почтили память всех, кто ковал Великую Победу на фронте и в тылу. Затем по традиции участники митинга привели в порядок воинские захоронения, обновили алые звезды на могилах участников Великой Отечественной войны, а также возложили цветы к могиле генерал-лейтенанта Александра Чудесова. Он прошел всю войну, служил командиром кавалерийского полка, участвовал в Клинско-Солнечногорской оборонительной и наступательной операциях, в контрнаступлении Красной армии под Сталинградом, в форсировании рек Дон, Неман, Березина, Миус, Чир, освобождал города Шахты, Новошахтинск, Молодечно, Лида, Гродно. Участвовал в Донбасской наступательной операции и в освобождении города Горловка. За умелое управление войсками на фронтах он стал кавалером трех полководческих орденов: Александра Суворова, Михаила Кутузова, Богдана Хмельницкого. По данным Совета ветеранов войны и труда, из Таджикистана на фронт в годы Великой Отечественной войны были призваны 300 тысяч человек, 90 тысяч остались на полях сражений. На сегодняшний день в республике проживают 24 фронтовика, самому старшему - 112 лет, самому молодому - 98. На данном кладбище похоронены 180 тысяч советских офицеров и солдат, скончавшихся от ран в госпиталях города Душанбе.

https://ria.ru/20240621/pamyat-1954591808.html

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россия, белоруссия, сталинград, богдан хмельницкий, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), душанбе