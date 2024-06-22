Мезенцев предложил расширять сотрудничество Союзного государства с Китаем
Мезенцев предложил расширять сотрудничество с Китаем в сфере истории
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
БРЕСТ, 22 июн – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что целесообразно расширять сотрудничество СГ с Китаем в сфере патриотического воспитания молодежи и защиты исторической памяти.
"Вчера… мы слышали об инициативе первого секретаря ЦК Белорусского республиканского союза молодежи Александра Лукьянова подумать о готовности вписаться в молодежное крыло Шанхайской организации сотрудничества. Он даже сказал, что поезд (белорусско-российский патриотический проект "Поезд Памяти" - ред.) должен идти не до Сталинграда из Бреста и возвращаться в Минск.., а через Сталинград в Пекин. Не знаю, насколько это получится. Это тема для обсуждения организаторов, в том числе глав наших верхних палат парламентов. Но мы должны расширять масштаб разговора приглашением в том числе наших китайских друзей", - сказал Мезенцев в Бресте во время презентации новой книги "Операция "Багратион" из издательского проекта Союзного государства.
Молодежь Киргизии и Армении присоединяется к проекту "Поезд памяти"
6 декабря 2023, 13:13
Он напомнил о больших потерях китайского народа в борьбе с японским милитаризмом, а также о вкладе советских солдат в освобождение Китая.
Патриотический проект "Поезд Памяти" стартовал накануне в Бресте. В этом году в проекте принимают участие школьники из восьми стран: 200 учащихся старших классов из России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана. Все они победители олимпиад и конкурсов на тему Великой Отечественной войны. Участники проекта посетят 13 городов Белоруссии и России, неразрывно связанных с историей Великой Отечественной войны.
В 2022 году в проекте приняли участие по 100 школьников из Белоруссии и России, в 2023 году — из Белоруссии было 70 участников, России — 90, Армении и Киргизии — по 20.
Основная идея проекта "Поезд Памяти" – познакомить старшеклассников из России, Белоруссии и стран СНГ с историей Великой Отечественной войны и дать им возможность посетить места боевой славы. Организаторы проекта – Совет Федерации РФ и Совет Республики Национального собрания Белоруссии.