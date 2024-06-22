https://ria.ru/20240622/mezentsev-1954732648.html

Мезенцев предложил расширять сотрудничество Союзного государства с Китаем

Мезенцев предложил расширять сотрудничество Союзного государства с Китаем - РИА Новости, 22.06.2024

Мезенцев предложил расширять сотрудничество Союзного государства с Китаем

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что целесообразно расширять сотрудничество СГ с Китаем в сфере патриотического... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T15:17

2024-06-22T15:17

2024-06-22T15:17

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БРЕСТ, 22 июн – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что целесообразно расширять сотрудничество СГ с Китаем в сфере патриотического воспитания молодежи и защиты исторической памяти. "Вчера… мы слышали об инициативе первого секретаря ЦК Белорусского республиканского союза молодежи Александра Лукьянова подумать о готовности вписаться в молодежное крыло Шанхайской организации сотрудничества. Он даже сказал, что поезд (белорусско-российский патриотический проект "Поезд Памяти" - ред.) должен идти не до Сталинграда из Бреста и возвращаться в Минск.., а через Сталинград в Пекин. Не знаю, насколько это получится. Это тема для обсуждения организаторов, в том числе глав наших верхних палат парламентов. Но мы должны расширять масштаб разговора приглашением в том числе наших китайских друзей", - сказал Мезенцев в Бресте во время презентации новой книги "Операция "Багратион" из издательского проекта Союзного государства. Он напомнил о больших потерях китайского народа в борьбе с японским милитаризмом, а также о вкладе советских солдат в освобождение Китая. Патриотический проект "Поезд Памяти" стартовал накануне в Бресте. В этом году в проекте принимают участие школьники из восьми стран: 200 учащихся старших классов из России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана. Все они победители олимпиад и конкурсов на тему Великой Отечественной войны. Участники проекта посетят 13 городов Белоруссии и России, неразрывно связанных с историей Великой Отечественной войны. В 2022 году в проекте приняли участие по 100 школьников из Белоруссии и России, в 2023 году — из Белоруссии было 70 участников, России — 90, Армении и Киргизии — по 20. Основная идея проекта "Поезд Памяти" – познакомить старшеклассников из России, Белоруссии и стран СНГ с историей Великой Отечественной войны и дать им возможность посетить места боевой славы. Организаторы проекта – Совет Федерации РФ и Совет Республики Национального собрания Белоруссии.

https://ria.ru/20231206/proekt-1914091657.html

https://ria.ru/20240214/strany-uchastnitsy-1927402274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, брест, дмитрий мезенцев, снг, совет федерации рф, в мире