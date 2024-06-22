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КПРФ возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
КПРФ возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 22.06.2024
КПРФ возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
КПРФ возложила цветы к мемориальной Могиле неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику Маршала Жукова, сообщили на сайте КПРФ. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T18:23
2024-06-22T18:23
2024-06-22T18:41
общество
геннадий зюганов
кпрф
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. КПРФ возложила цветы к мемориальной Могиле неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику Маршала Жукова, сообщили на сайте КПРФ. "Сегодня, идя и поклонясь нашим великим подвигам, устанавливали свечи памяти, они зажжены по всему свету. Мы должны понимать, что весь мир сегодня смотрит на нас", - сказал на мероприятии лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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22 июня. День памяти и скорби
В 2024 году в России и других странах отмечают 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. По всей стране 22 июня проводятся памятные мероприятия, возлагаются цветы. С 2009 года в День памяти и скорби проводится акция "Свеча памяти". Особенно этот день отмечают в городах-героях и городах воинской славы.
2024-06-22T18:23
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, геннадий зюганов, кпрф, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Геннадий Зюганов, КПРФ, Великая Отечественная война (1941-1945)
КПРФ возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
КПРФ возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Маршала Жукова