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КПРФ возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

КПРФ возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 22.06.2024

КПРФ возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

КПРФ возложила цветы к мемориальной Могиле неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику Маршала Жукова, сообщили на сайте КПРФ. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T18:23

2024-06-22T18:23

2024-06-22T18:41

общество

геннадий зюганов

кпрф

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. КПРФ возложила цветы к мемориальной Могиле неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику Маршала Жукова, сообщили на сайте КПРФ. "Сегодня, идя и поклонясь нашим великим подвигам, устанавливали свечи памяти, они зажжены по всему свету. Мы должны понимать, что весь мир сегодня смотрит на нас", - сказал на мероприятии лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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22 июня. День памяти и скорби В 2024 году в России и других странах отмечают 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. По всей стране 22 июня проводятся памятные мероприятия, возлагаются цветы. С 2009 года в День памяти и скорби проводится акция "Свеча памяти". Особенно этот день отмечают в городах-героях и городах воинской славы. 2024-06-22T18:23 true PT2M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, геннадий зюганов, кпрф, великая отечественная война (1941-1945)