В Кишиневе почтили память героев Великой Отечественной войны
На мемориале воинской славы в Кишиневе прошла церемония в честь советских воинов
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Молдова/TelegramПосол РФ в Республике Молдова Олег Васнецов возложил цветы в День памяти и скорби
Посол РФ в Республике Молдова Олег Васнецов возложил цветы в День памяти и скорби
КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. На мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе прошла церемония в честь советских воинов, освободивших Молдавию от нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
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"В этой священной войне сложили головы свыше 27 миллионов советских граждан десятков национальностей. Сегодня мы отдаем дань памяти героям, которые своей жертвенностью предоставили нам возможность смотреть в будущее", – сказал журналистам посол России Олег Васнецов.
В мероприятии приняли участие общественные деятели, депутаты от партий социалистов и коммунистов, а также представители политического блока "Победа". К Вечному огню возложили цветы посол России в Молдавии Олег Васнецов и представители дипмиссий России, Белоруссии и Казахстана.
На митинге, состоявшемся у мемориала, присутствующие почтили память миллионов погибших в Великой Отечественной войне и освободителей Молдавии.
Молдавские политики выступили с обращениями, призывая помнить о подвигах героев.
"В этот день мы склоняем головы перед героическим подвигом тех, кто сражался за нашу родину, за мир и свободу. Жертвы этой войны навсегда останутся в наших сердцах. Вечная память павшим", – написал в своем Telegram-канале лидер блока "Победа" Илан Шор.
Он напомнил, что Молдавия была одной из первых советских республик, принявших удар от гитлеровцев.
"Наша страна – одна из самых пострадавших республик СССР: война принесла разруху, сотни тысяч человек погибли и были вынуждены покинуть родные дома. Это страшная рана, которую не залечить никогда", – подчеркнул Шор.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, включая Румынию и Венгрию, начала налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам подвергся каждый десятый житель республики – 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.