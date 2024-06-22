Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе почтили память героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 22.06.2024 (обновлено: 12:12 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/kishinev-1954697307.html
В Кишиневе почтили память героев Великой Отечественной войны
В Кишиневе почтили память героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2024
В Кишиневе почтили память героев Великой Отечественной войны
На мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе прошла церемония в честь советских воинов, освободивших Молдавию от нацизма, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:05
2024-06-22T12:12
в мире
молдавия
россия
белоруссия
илан шор
великая отечественная война (1941-1945)
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954698070_0:386:1135:1024_1920x0_80_0_0_be2899891efa84d2994e8415b4f0c73e.jpg
КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. На мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе прошла церемония в честь советских воинов, освободивших Молдавию от нацизма, передает корреспондент РИА Новости. "В этой священной войне сложили головы свыше 27 миллионов советских граждан десятков национальностей. Сегодня мы отдаем дань памяти героям, которые своей жертвенностью предоставили нам возможность смотреть в будущее", – сказал журналистам посол России Олег Васнецов. В мероприятии приняли участие общественные деятели, депутаты от партий социалистов и коммунистов, а также представители политического блока "Победа". К Вечному огню возложили цветы посол России в Молдавии Олег Васнецов и представители дипмиссий России, Белоруссии и Казахстана. На митинге, состоявшемся у мемориала, присутствующие почтили память миллионов погибших в Великой Отечественной войне и освободителей Молдавии. Молдавские политики выступили с обращениями, призывая помнить о подвигах героев. "В этот день мы склоняем головы перед героическим подвигом тех, кто сражался за нашу родину, за мир и свободу. Жертвы этой войны навсегда останутся в наших сердцах. Вечная память павшим", – написал в своем Telegram-канале лидер блока "Победа" Илан Шор. Он напомнил, что Молдавия была одной из первых советских республик, принявших удар от гитлеровцев. "Наша страна – одна из самых пострадавших республик СССР: война принесла разруху, сотни тысяч человек погибли и были вынуждены покинуть родные дома. Это страшная рана, которую не залечить никогда", – подчеркнул Шор. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, включая Румынию и Венгрию, начала налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам подвергся каждый десятый житель республики – 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20240622/moleben-1954694631.html
https://ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi-1954211060.html
https://ria.ru/20240621/bastrykin-1954412789.html
молдавия
россия
белоруссия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954698070_0:280:1135:1131_1920x0_80_0_0_1a3ffa72a5b8ba76abea42b4f5e1a091.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, белоруссия, илан шор, великая отечественная война (1941-1945), кишинев
В мире, Молдавия, Россия, Белоруссия, Илан Шор, Великая Отечественная война (1941-1945), Кишинев
В Кишиневе почтили память героев Великой Отечественной войны

На мемориале воинской славы в Кишиневе прошла церемония в честь советских воинов

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Молдова/TelegramПосол РФ в Республике Молдова Олег Васнецов возложил цветы в День памяти и скорби
Посол РФ в Республике Молдова Олег Васнецов возложил цветы в День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Молдова/Telegram
Посол РФ в Республике Молдова Олег Васнецов возложил цветы в День памяти и скорби
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. На мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе прошла церемония в честь советских воинов, освободивших Молдавию от нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
«
"В этой священной войне сложили головы свыше 27 миллионов советских граждан десятков национальностей. Сегодня мы отдаем дань памяти героям, которые своей жертвенностью предоставили нам возможность смотреть в будущее", – сказал журналистам посол России Олег Васнецов.
Алма-Ата - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
В Казахстане пройдет молебен по погибшим в годы войны
11:48
В мероприятии приняли участие общественные деятели, депутаты от партий социалистов и коммунистов, а также представители политического блока "Победа". К Вечному огню возложили цветы посол России в Молдавии Олег Васнецов и представители дипмиссий России, Белоруссии и Казахстана.
На митинге, состоявшемся у мемориала, присутствующие почтили память миллионов погибших в Великой Отечественной войне и освободителей Молдавии.
Молдавские политики выступили с обращениями, призывая помнить о подвигах героев.
"В этот день мы склоняем головы перед героическим подвигом тех, кто сражался за нашу родину, за мир и свободу. Жертвы этой войны навсегда останутся в наших сердцах. Вечная память павшим", – написал в своем Telegram-канале лидер блока "Победа" Илан Шор.
Акции Линия памяти и Вахта памяти. Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
00:12
Он напомнил, что Молдавия была одной из первых советских республик, принявших удар от гитлеровцев.
"Наша страна – одна из самых пострадавших республик СССР: война принесла разруху, сотни тысяч человек погибли и были вынуждены покинуть родные дома. Это страшная рана, которую не залечить никогда", – подчеркнул Шор.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, включая Румынию и Венгрию, начала налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам подвергся каждый десятый житель республики – 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Войска вермахта пересекают границу СССР
СК собрал доказательства планов фашистов истребить советский народ
Вчера, 02:05
 
В миреМолдавияРоссияБелоруссияИлан ШорВеликая Отечественная война (1941-1945)Кишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала