https://ria.ru/20240622/kishinev-1954697307.html

В Кишиневе почтили память героев Великой Отечественной войны

В Кишиневе почтили память героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2024

В Кишиневе почтили память героев Великой Отечественной войны

На мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе прошла церемония в честь советских воинов, освободивших Молдавию от нацизма, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T12:05

2024-06-22T12:05

2024-06-22T12:12

в мире

молдавия

россия

белоруссия

илан шор

великая отечественная война (1941-1945)

кишинев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954698070_0:386:1135:1024_1920x0_80_0_0_be2899891efa84d2994e8415b4f0c73e.jpg

КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. На мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе прошла церемония в честь советских воинов, освободивших Молдавию от нацизма, передает корреспондент РИА Новости. "В этой священной войне сложили головы свыше 27 миллионов советских граждан десятков национальностей. Сегодня мы отдаем дань памяти героям, которые своей жертвенностью предоставили нам возможность смотреть в будущее", – сказал журналистам посол России Олег Васнецов. В мероприятии приняли участие общественные деятели, депутаты от партий социалистов и коммунистов, а также представители политического блока "Победа". К Вечному огню возложили цветы посол России в Молдавии Олег Васнецов и представители дипмиссий России, Белоруссии и Казахстана. На митинге, состоявшемся у мемориала, присутствующие почтили память миллионов погибших в Великой Отечественной войне и освободителей Молдавии. Молдавские политики выступили с обращениями, призывая помнить о подвигах героев. "В этот день мы склоняем головы перед героическим подвигом тех, кто сражался за нашу родину, за мир и свободу. Жертвы этой войны навсегда останутся в наших сердцах. Вечная память павшим", – написал в своем Telegram-канале лидер блока "Победа" Илан Шор. Он напомнил, что Молдавия была одной из первых советских республик, принявших удар от гитлеровцев. "Наша страна – одна из самых пострадавших республик СССР: война принесла разруху, сотни тысяч человек погибли и были вынуждены покинуть родные дома. Это страшная рана, которую не залечить никогда", – подчеркнул Шор. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, включая Румынию и Венгрию, начала налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам подвергся каждый десятый житель республики – 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20240622/moleben-1954694631.html

https://ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi-1954211060.html

https://ria.ru/20240621/bastrykin-1954412789.html

молдавия

россия

белоруссия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, белоруссия, илан шор, великая отечественная война (1941-1945), кишинев