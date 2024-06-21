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В ГД попросили наказать виновных во вспышке туберкулеза в детсаду в Туве - РИА Новости, 21.06.2024
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19:48 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/vspyshka-1954619251.html
В ГД попросили наказать виновных во вспышке туберкулеза в детсаду в Туве
В ГД попросили наказать виновных во вспышке туберкулеза в детсаду в Туве - РИА Новости, 21.06.2024
В ГД попросили наказать виновных во вспышке туберкулеза в детсаду в Туве
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить образовательные организации и... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T19:48
2024-06-21T19:48
здоровье - общество
россия
республика тыва
игорь краснов
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить образовательные организации и привлечь к ответственности виновных во вспышке туберкулеза в детском саду в Туве, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим Вас, уважаемый Игорь Викторович, рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, а также организовать проверку образовательных организаций Республики Тыва на предмет предупреждении распространения туберкулеза", - сказано в документе.Ранее сообщалось, что воспитательница ясельной группы детского сада в Туве заболела туберкулезом, но скрыла этот факт и продолжила работать, заразив детей. Все 11 детей, заразившихся туберкулезом, успешно пролечены и здоровы, сообщали РИА Новости в пресс-службе НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России.
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россия
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Новости
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здоровье - общество, россия, республика тыва, игорь краснов
Здоровье - Общество, Россия, Республика Тыва, Игорь Краснов
В ГД попросили наказать виновных во вспышке туберкулеза в детсаду в Туве

Останина попросила возбудить дело о вспышке туберкулеза в детсаду в Туве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить образовательные организации и привлечь к ответственности виновных во вспышке туберкулеза в детском саду в Туве, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим Вас, уважаемый Игорь Викторович, рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, а также организовать проверку образовательных организаций Республики Тыва на предмет предупреждении распространения туберкулеза", - сказано в документе.
Ранее сообщалось, что воспитательница ясельной группы детского сада в Туве заболела туберкулезом, но скрыла этот факт и продолжила работать, заразив детей. Все 11 детей, заразившихся туберкулезом, успешно пролечены и здоровы, сообщали РИА Новости в пресс-службе НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России.
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Здоровье - ОбществоРоссияРеспублика ТываИгорь Краснов
 
 
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