https://ria.ru/20240621/vizy-1954432786.html

В МИД оценили результаты эксперимента по оформлению электронных виз

В МИД оценили результаты эксперимента по оформлению электронных виз - РИА Новости, 21.06.2024

В МИД оценили результаты эксперимента по оформлению электронных виз

В МИД РФ считают успешным эксперимент по оформлению электронных виз на территории Дальневосточного федерального округа, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской и... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T09:12

2024-06-21T09:12

2024-06-21T09:12

санкт-петербург

калининградская область

россия

юрий трутнев

общество

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В МИД РФ считают успешным эксперимент по оформлению электронных виз на территории Дальневосточного федерального округа, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской и Калининградской областях. "В 2018 году заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев предложил выдавать визы иностранным гражданам по прибытии в Российскую Федерацию в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Дальневосточного федерального округа", - заявил РИА Новости директор консульского департамента Алексей Климов. По его словам, "уже тогда было принято решение отказаться от этой идеи по причинам финансового и организационно-технического характера, а взамен провести эксперимент по оформлению электронных виз". "Именно успешное проведение этого эксперимента на территории Дальневосточного федерального округа, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской и Калининградской областях позволило начать практическую реализацию проекта единой электронной визы на всей территории Российской Федерации", - заключил Климов.

https://ria.ru/20240621/mid-1954421668.html

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санкт-петербург, калининградская область, россия, юрий трутнев, общество