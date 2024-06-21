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В МИД оценили результаты эксперимента по оформлению электронных виз - РИА Новости, 21.06.2024
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09:12 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/vizy-1954432786.html
В МИД оценили результаты эксперимента по оформлению электронных виз
В МИД оценили результаты эксперимента по оформлению электронных виз - РИА Новости, 21.06.2024
В МИД оценили результаты эксперимента по оформлению электронных виз
В МИД РФ считают успешным эксперимент по оформлению электронных виз на территории Дальневосточного федерального округа, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской и... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:12
2024-06-21T09:12
санкт-петербург
калининградская область
россия
юрий трутнев
общество
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В МИД РФ считают успешным эксперимент по оформлению электронных виз на территории Дальневосточного федерального округа, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской и Калининградской областях. "В 2018 году заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев предложил выдавать визы иностранным гражданам по прибытии в Российскую Федерацию в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Дальневосточного федерального округа", - заявил РИА Новости директор консульского департамента Алексей Климов. По его словам, "уже тогда было принято решение отказаться от этой идеи по причинам финансового и организационно-технического характера, а взамен провести эксперимент по оформлению электронных виз". "Именно успешное проведение этого эксперимента на территории Дальневосточного федерального округа, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской и Калининградской областях позволило начать практическую реализацию проекта единой электронной визы на всей территории Российской Федерации", - заключил Климов.
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санкт-петербург, калининградская область, россия, юрий трутнев, общество
Санкт-Петербург, Калининградская область, Россия, Юрий Трутнев, Общество
В МИД оценили результаты эксперимента по оформлению электронных виз

В МИД России назвали эксперимент по выдачи электронных виз успешным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В МИД РФ считают успешным эксперимент по оформлению электронных виз на территории Дальневосточного федерального округа, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской и Калининградской областях.
«
"В 2018 году заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев предложил выдавать визы иностранным гражданам по прибытии в Российскую Федерацию в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Дальневосточного федерального округа", - заявил РИА Новости директор консульского департамента Алексей Климов.
По его словам, "уже тогда было принято решение отказаться от этой идеи по причинам финансового и организационно-технического характера, а взамен провести эксперимент по оформлению электронных виз".
"Именно успешное проведение этого эксперимента на территории Дальневосточного федерального округа, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской и Калининградской областях позволило начать практическую реализацию проекта единой электронной визы на всей территории Российской Федерации", - заключил Климов.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
В МИД назвали условие для реализации идеи выдачи виз по прибытии в Россию
Вчера, 06:37
 
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