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Путин подарил Ким Чен Ыну портрет его деда

Путин подарил Ким Чен Ыну портрет его деда - РИА Новости, 21.06.2024

Путин подарил Ким Чен Ыну портрет его деда

Владимир Путин во время визита в Пхеньян подарил председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну портрет его деда Ким Ир Сена и письменный набор с палехской... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T19:26

2024-06-21T19:26

2024-06-21T20:06

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимир Путин во время визита в Пхеньян подарил председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну портрет его деда Ким Ир Сена и письменный набор с палехской росписью, свидетельствуют фотографии, опубликованные агентством ЦТАК. На кадрах, где российский президент представляет северокорейскому лидеру свои подарки, виден портрет в рамке. На нем изображен молодой Ким Ир Сен — первый руководитель Северной Кореи. На фотографиях ЦТАК Путин также презентует Ким Чен Ыну письменный набор с росписью в виде палехской миниатюры. На ней видны башни и купола храмов, набор включает ручку и три декорированные подставки под письменные принадлежности. Кроме того, на снимках агентства виден большой чайный сервиз и богато украшенный и оправленный золотом адмиральский кортик, который, как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, был подарен Ким Чен Ыну. Лидеры России и Северной Кореи уже обменивались коллекционным оружием: во время первого саммита во Владивостоке в апреле 2019 года Путин дарил Ким Чен Ыну саблю и дорожный чайный сервиз и получил в ответ традиционный корейский меч. А во время встречи на космодроме Восточный в сентябре 2023 года лидеры обменялись карабинами российского и корейского производства. На Восточном Ким Чен Ын также получил перчатку от космического скафандра, побывавшего в космосе. При этом на фотографии ЦТАК лидеры вместе с перчаткой рассматривали модель самолета, похожего на МиГ-15бис с номерным знаком 976. На таком истребителе во время Корейской войны летал советский ас Анатолий Карелин, сбивший ночью шесть американских тяжелых бомбардировщиков B-29 "Суперкрепость", за что впоследствии получил звание Героя Советского Союза. Во время визита в Приморье в 2023 году Ким Чен Ын передавал в подарок Тихоокеанскому флоту деревянный штурвал, украшенный эмблемой Госсовета КНДР и ленточками в цветах российского и северокорейского флагов. Сам северокорейский лидер получил от сопровождавшего его министра обороны Сергея Шойгу меч и шапку-ушанку. ЦТАК сообщало также о подарке от командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша, но не раскрывало, что это за подарок. Как сообщал ранее посол России в КНДР Александр Мацегора, во время второго саммита в сентябре 2023 года Владимир Путин дарил Ким Чен Ыну картины художника, который в 1950-х годах писал зарисовки из жизни Пхеньяна и портреты тех лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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