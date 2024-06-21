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Следующее заседание Совета глав МИД ОДКБ пройдет в Астане в ноябре - РИА Новости, 21.06.2024
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12:06 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/odkb-1954472533.html
Следующее заседание Совета глав МИД ОДКБ пройдет в Астане в ноябре
Следующее заседание Совета глав МИД ОДКБ пройдет в Астане в ноябре - РИА Новости, 21.06.2024
Следующее заседание Совета глав МИД ОДКБ пройдет в Астане в ноябре
Следующее заседание совета министров иностранных дел ОДКБ пройдет в Астане в ноябре текущего года, заявил вице-премьер и глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:06
2024-06-21T12:06
в мире
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АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. Следующее заседание совета министров иностранных дел ОДКБ пройдет в Астане в ноябре текущего года, заявил вице-премьер и глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу. "Нашу следующую встречу предлагается провести в Астане в ноябре текущего года - накануне сессии Совета коллективной безопасности (саммита - ред.) ОДКБ (пройдет 28 ноября - ред.)", - сказал он в ходе расширенного заседания министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате, где не принимала участие армянская сторона. Как заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, в повестку прошедшей в Алма-Ате встречи были включены и одобрены девять проектов документов, в частности по укреплению таджикско-афганской границы, изменений в бюджет организации на 2024 год, исследования и использования космического пространства в мирных целях, об обстановке на Ближнем Востоке и Северной Африке, проведении миротворческих учений. Как сообщал ранее МИД РФ, документы подготовлены для одобрения руководителей глав государств-членов ОДКБ на саммите в конце ноября. Глава МИД Казахстана также заявил об эффективности ОДКБ как структуры по обеспечению безопасности, сообщив, что министры иностранных дел организации сверили часы по обстановке в Афганистане и на Ближнем Востоке, подходы стран-членов по многим международным вопросам совпадают. Он сообщил, что Казахстан активно готовится к проведению на своей территории учений "Нерушимое братство - 2024" и "Скала - 2024". В Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения.
https://ria.ru/20240620/armeniya-1954138541.html
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в мире, казахстан, одкб, мурат нуртлеу, астана
В мире, Казахстан, ОДКБ, Мурат Нуртлеу, Астана
Следующее заседание Совета глав МИД ОДКБ пройдет в Астане в ноябре

МИД Казахстана анонсировал следующее заседание СМИД ОДКБ в Астане в ноябре

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц ОДКБ
Флаги стран-участниц ОДКБ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги стран-участниц ОДКБ. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. Следующее заседание совета министров иностранных дел ОДКБ пройдет в Астане в ноябре текущего года, заявил вице-премьер и глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу.
"Нашу следующую встречу предлагается провести в Астане в ноябре текущего года - накануне сессии Совета коллективной безопасности (саммита - ред.) ОДКБ (пройдет 28 ноября - ред.)", - сказал он в ходе расширенного заседания министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате, где не принимала участие армянская сторона.
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Как заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, в повестку прошедшей в Алма-Ате встречи были включены и одобрены девять проектов документов, в частности по укреплению таджикско-афганской границы, изменений в бюджет организации на 2024 год, исследования и использования космического пространства в мирных целях, об обстановке на Ближнем Востоке и Северной Африке, проведении миротворческих учений. Как сообщал ранее МИД РФ, документы подготовлены для одобрения руководителей глав государств-членов ОДКБ на саммите в конце ноября.
Глава МИД Казахстана также заявил об эффективности ОДКБ как структуры по обеспечению безопасности, сообщив, что министры иностранных дел организации сверили часы по обстановке в Афганистане и на Ближнем Востоке, подходы стран-членов по многим международным вопросам совпадают. Он сообщил, что Казахстан активно готовится к проведению на своей территории учений "Нерушимое братство - 2024" и "Скала - 2024".
В Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения.
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В миреКазахстанОДКБМурат НуртлеуАстана
 
 
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