Следующее заседание Совета глав МИД ОДКБ пройдет в Астане в ноябре
МИД Казахстана анонсировал следующее заседание СМИД ОДКБ в Астане в ноябре
Флаги стран-участниц ОДКБ. Архивное фото
АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. Следующее заседание совета министров иностранных дел ОДКБ пройдет в Астане в ноябре текущего года, заявил вице-премьер и глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу.
"Нашу следующую встречу предлагается провести в Астане в ноябре текущего года - накануне сессии Совета коллективной безопасности (саммита - ред.) ОДКБ (пройдет 28 ноября - ред.)", - сказал он в ходе расширенного заседания министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате, где не принимала участие армянская сторона.
Как заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, в повестку прошедшей в Алма-Ате встречи были включены и одобрены девять проектов документов, в частности по укреплению таджикско-афганской границы, изменений в бюджет организации на 2024 год, исследования и использования космического пространства в мирных целях, об обстановке на Ближнем Востоке и Северной Африке, проведении миротворческих учений. Как сообщал ранее МИД РФ, документы подготовлены для одобрения руководителей глав государств-членов ОДКБ на саммите в конце ноября.
Глава МИД Казахстана также заявил об эффективности ОДКБ как структуры по обеспечению безопасности, сообщив, что министры иностранных дел организации сверили часы по обстановке в Афганистане и на Ближнем Востоке, подходы стран-членов по многим международным вопросам совпадают. Он сообщил, что Казахстан активно готовится к проведению на своей территории учений "Нерушимое братство - 2024" и "Скала - 2024".
В Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения.
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