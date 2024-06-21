https://ria.ru/20240621/moskva-1954501888.html

Москва готова делиться опытом, заявили на форуме городов БРИКС+

Москва готова делиться опытом, заявили на форуме городов БРИКС+ - РИА Новости, 21.06.2024

Москва готова делиться опытом, заявили на форуме городов БРИКС+

Москва готова делиться опытом и конструктивными решениями в тех сферах, где является признанным мировым лидером, заявил председатель Московской городской думы... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:32

2024-06-21T13:32

2024-06-21T13:32

общество

москва

алексей шапошников

брикс

московская городская дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950321826_0:218:3253:2048_1920x0_80_0_0_a910a3e552ba07a307b80191c46a693c.jpg

КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Москва готова делиться опытом и конструктивными решениями в тех сферах, где является признанным мировым лидером, заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников на Международном форуме городов стран БРИКС+. "Москва готова делиться опытом и конструктивными решениями в тех сферах, где Москва является признанным мировым лидером. Это и московский стандарт выборов, и дистанционное электронное голосование, цифровизация законотворческого процесса и государственного управления, обширная экосистема сервисов цифровой демократии, позволяющая горожанам участвовать в управлении своим городом. Это умный город, обеспечивающий комфорт и безопасность во всех основных сферах жизни, качество развития городской инфраструктуры, московская электронная школа и многое-многое другое", - сказал Шапошников. Он напомнил, что в прошлом году Московская городская дума начала активный процесс формирования столичной межпарламентской горизонтали БРИКС. "Проекты ассоциации (городов и муниципалитетов стран БРИКС+) будут способствовать обмену опытом между участниками, передачи передовых практик в области управления городами, а в конечном счете - благополучию и процветанию наших жителей", - подчеркнул Шапошников.

https://ria.ru/20240621/briks-1954501002.html

https://ria.ru/20231223/moscow-1917661013.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, алексей шапошников, брикс, московская городская дума