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Москва готова делиться опытом, заявили на форуме городов БРИКС+ - РИА Новости, 21.06.2024
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13:32 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/moskva-1954501888.html
Москва готова делиться опытом, заявили на форуме городов БРИКС+
Москва готова делиться опытом, заявили на форуме городов БРИКС+ - РИА Новости, 21.06.2024
Москва готова делиться опытом, заявили на форуме городов БРИКС+
Москва готова делиться опытом и конструктивными решениями в тех сферах, где является признанным мировым лидером, заявил председатель Московской городской думы... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:32
2024-06-21T13:32
общество
москва
алексей шапошников
брикс
московская городская дума
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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Москва готова делиться опытом и конструктивными решениями в тех сферах, где является признанным мировым лидером, заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников на Международном форуме городов стран БРИКС+. "Москва готова делиться опытом и конструктивными решениями в тех сферах, где Москва является признанным мировым лидером. Это и московский стандарт выборов, и дистанционное электронное голосование, цифровизация законотворческого процесса и государственного управления, обширная экосистема сервисов цифровой демократии, позволяющая горожанам участвовать в управлении своим городом. Это умный город, обеспечивающий комфорт и безопасность во всех основных сферах жизни, качество развития городской инфраструктуры, московская электронная школа и многое-многое другое", - сказал Шапошников. Он напомнил, что в прошлом году Московская городская дума начала активный процесс формирования столичной межпарламентской горизонтали БРИКС. "Проекты ассоциации (городов и муниципалитетов стран БРИКС+) будут способствовать обмену опытом между участниками, передачи передовых практик в области управления городами, а в конечном счете - благополучию и процветанию наших жителей", - подчеркнул Шапошников.
https://ria.ru/20240621/briks-1954501002.html
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общество, москва, алексей шапошников, брикс, московская городская дума
Общество, Москва, Алексей Шапошников, БРИКС, Московская городская дума
Москва готова делиться опытом, заявили на форуме городов БРИКС+

Шапошников: Москва готова делиться опытом в сферах, где является мировым лидером

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Москва. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Москва готова делиться опытом и конструктивными решениями в тех сферах, где является признанным мировым лидером, заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников на Международном форуме городов стран БРИКС+.
"Москва готова делиться опытом и конструктивными решениями в тех сферах, где Москва является признанным мировым лидером. Это и московский стандарт выборов, и дистанционное электронное голосование, цифровизация законотворческого процесса и государственного управления, обширная экосистема сервисов цифровой демократии, позволяющая горожанам участвовать в управлении своим городом. Это умный город, обеспечивающий комфорт и безопасность во всех основных сферах жизни, качество развития городской инфраструктуры, московская электронная школа и многое-многое другое", - сказал Шапошников.
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Он напомнил, что в прошлом году Московская городская дума начала активный процесс формирования столичной межпарламентской горизонтали БРИКС.
"Проекты ассоциации (городов и муниципалитетов стран БРИКС+) будут способствовать обмену опытом между участниками, передачи передовых практик в области управления городами, а в конечном счете - благополучию и процветанию наших жителей", - подчеркнул Шапошников.
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