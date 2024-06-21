https://ria.ru/20240621/moskva-1954501888.html
Москва готова делиться опытом, заявили на форуме городов БРИКС+
Москва готова делиться опытом, заявили на форуме городов БРИКС+ - РИА Новости, 21.06.2024
Москва готова делиться опытом, заявили на форуме городов БРИКС+
Москва готова делиться опытом и конструктивными решениями в тех сферах, где является признанным мировым лидером, заявил председатель Московской городской думы... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:32
2024-06-21T13:32
2024-06-21T13:32
общество
москва
алексей шапошников
брикс
московская городская дума
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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Москва готова делиться опытом и конструктивными решениями в тех сферах, где является признанным мировым лидером, заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников на Международном форуме городов стран БРИКС+. "Москва готова делиться опытом и конструктивными решениями в тех сферах, где Москва является признанным мировым лидером. Это и московский стандарт выборов, и дистанционное электронное голосование, цифровизация законотворческого процесса и государственного управления, обширная экосистема сервисов цифровой демократии, позволяющая горожанам участвовать в управлении своим городом. Это умный город, обеспечивающий комфорт и безопасность во всех основных сферах жизни, качество развития городской инфраструктуры, московская электронная школа и многое-многое другое", - сказал Шапошников. Он напомнил, что в прошлом году Московская городская дума начала активный процесс формирования столичной межпарламентской горизонтали БРИКС. "Проекты ассоциации (городов и муниципалитетов стран БРИКС+) будут способствовать обмену опытом между участниками, передачи передовых практик в области управления городами, а в конечном счете - благополучию и процветанию наших жителей", - подчеркнул Шапошников.
https://ria.ru/20240621/briks-1954501002.html
https://ria.ru/20231223/moscow-1917661013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, алексей шапошников, брикс, московская городская дума
Общество, Москва, Алексей Шапошников, БРИКС, Московская городская дума
Москва готова делиться опытом, заявили на форуме городов БРИКС+
Шапошников: Москва готова делиться опытом в сферах, где является мировым лидером
КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Москва готова делиться опытом и конструктивными решениями в тех сферах, где является признанным мировым лидером, заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников на Международном форуме городов стран БРИКС+.
"Москва готова делиться опытом и конструктивными решениями в тех сферах, где Москва является признанным мировым лидером. Это и московский стандарт выборов, и дистанционное электронное голосование, цифровизация законотворческого процесса и государственного управления, обширная экосистема сервисов цифровой демократии, позволяющая горожанам участвовать в управлении своим городом. Это умный город, обеспечивающий комфорт и безопасность во всех основных сферах жизни, качество развития городской инфраструктуры, московская электронная школа и многое-многое другое", - сказал Шапошников.
Он напомнил, что в прошлом году Московская городская дума начала активный процесс формирования столичной межпарламентской горизонтали БРИКС.
"Проекты ассоциации (городов и муниципалитетов стран БРИКС+) будут способствовать обмену опытом между участниками, передачи передовых практик в области управления городами, а в конечном счете - благополучию и процветанию наших жителей", - подчеркнул Шапошников.