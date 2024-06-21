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В Приднестровье обеспокоены милитаризацией Молдавии

В Приднестровье обеспокоены милитаризацией Молдавии - РИА Новости, 21.06.2024

В Приднестровье обеспокоены милитаризацией Молдавии

Милитаризация Молдавии является дестабилизирующим фактором, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:20

2024-06-21T14:20

2024-06-21T14:20

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ТИРАСПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Милитаризация Молдавии является дестабилизирующим фактором, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев на встрече с директором центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов Кэтрин Фирон. "Мы видим элементы милитаризации, активизации военных учений, поставок военного оборудования, вооружения в соседней Молдове. С учетом того, что у нас конфликт не урегулирован, конечно, вооружение одной из конфликтующих сторон является дестабилизирующим", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также отметил, что в условиях, когда одна из сторон переговоров не желает соблюдать договоренности, возрастает роль объективного посредничества. По его словам, в Тирасполе рассчитывают на проактивную позицию ОБСЕ. "Это, на мой взгляд, довольно важный визит, поскольку Центр предотвращения конфликтов занимается вопросами угроз рисков в сфере безопасности. Это важно. Особенно в контексте тех процессов, которые происходят сейчас. Ситуация в переговорах деградирует, проблем становится больше. Они становятся более острыми, социально-гуманитарными и милитаризация, те действия, которые реализует Молдова, они, конечно же, создают дополнительное напряжение", - отметил Игнатьев. В свою очередь директор центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов отметила, что ее визит в Тирасполь демонстрирует заинтересованность ОБСЕ в поддержке приднестровского урегулирования. "Мы готовы поддерживать идеи, которые будут способствовать процессу мирного урегулирования. Урегулирование конфликта — это непростой процесс, но цена мира огромна. Именно поэтому мы продолжим прикладывать усилия для достижения консенсуса, который удовлетворит все стороны конфликта", - сказала Фирон. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240619/pmr-1953912971.html

https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946679351.html

https://ria.ru/20240619/pmr-1953901781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, молдавия, тирасполь, сша, виталий игнатьев, майя санду, обсе, нато