https://ria.ru/20240621/mladenets-1954562100.html

В Калининградской области выяснят причины смерти младенца

В Калининградской области выяснят причины смерти младенца - РИА Новости, 21.06.2024

В Калининградской области выяснят причины смерти младенца

Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели грудного ребёнка в Калининградской области, который по сообщениям СМИ, умер после прививки АКДС, сообщается в... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:32

2024-06-21T16:32

2024-06-21T16:36

происшествия

здоровье - общество

калининградская область

гусев

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели грудного ребёнка в Калининградской области, который по сообщениям СМИ, умер после прививки АКДС, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее в СМИ появилась информация, что двухмесячный ребёнок скончался в Гусеве 19 июня, накануне ему делали прививку АКДС от дифтерии, коклюша и столбняка. "Территориальный орган Росздравнадзора по Калининградской области выясняет причины гибели двухмесячного мальчика в городе Гусев, который, по сообщениям СМИ, умер дома якобы после прививки АКДС",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240613/rebenok-1952465571.html

калининградская область

гусев

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происшествия, здоровье - общество, калининградская область, гусев, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)