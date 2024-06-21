https://ria.ru/20240621/mladenets-1954562100.html
В Калининградской области выяснят причины смерти младенца
В Калининградской области выяснят причины смерти младенца - РИА Новости, 21.06.2024
В Калининградской области выяснят причины смерти младенца
Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели грудного ребёнка в Калининградской области, который по сообщениям СМИ, умер после прививки АКДС, сообщается в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:32
2024-06-21T16:32
2024-06-21T16:36
происшествия
здоровье - общество
калининградская область
гусев
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели грудного ребёнка в Калининградской области, который по сообщениям СМИ, умер после прививки АКДС, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее в СМИ появилась информация, что двухмесячный ребёнок скончался в Гусеве 19 июня, накануне ему делали прививку АКДС от дифтерии, коклюша и столбняка. "Территориальный орган Росздравнадзора по Калининградской области выясняет причины гибели двухмесячного мальчика в городе Гусев, который, по сообщениям СМИ, умер дома якобы после прививки АКДС",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240613/rebenok-1952465571.html
калининградская область
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происшествия, здоровье - общество, калининградская область, гусев, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Калининградская область, Гусев, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Калининградской области выяснят причины смерти младенца
Росздравнадзор выяснит причины смерти ребенка в Гусеве якобы после прививки АКДС