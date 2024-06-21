https://ria.ru/20240621/kholera-1954539112.html

Во Франции рассказали о случаях заражения холерой на Майотте

Во Франции рассказали о случаях заражения холерой на Майотте - РИА Новости, 21.06.2024

Во Франции рассказали о случаях заражения холерой на Майотте

Число случаев заражения холерой на Майотте, беднейшем заморском департаменте Франции, приближается к 200, следует из данных, опубликованных в пятницу... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:18

2024-06-21T15:18

2024-06-21T15:19

в мире

франция

майотта

коморские острова

жеральд дарманен

здоровье - общество

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ПАРИЖ, 21 июн – РИА Новости. Число случаев заражения холерой на Майотте, беднейшем заморском департаменте Франции, приближается к 200, следует из данных, опубликованных в пятницу французским Национальным агентством по здравоохранению (Santé publique France). "В период с 12 по 18 июня было сообщено о 27 случаях заболевания холерой на Майотте, в результате чего общее число случаев, зафиксированных в департаменте с 18 марта 2024 года, достигло 193", - говорится в статистическом бюллетене на сайте ведомства. Из них 188 случаев были подтверждены, ещё пять - рассматриваются как вероятные, сообщило агентство. Отмечается, что 21 случай был завезен на остров, остальные 172 стали результатом инфицирования в пределах департамента. По состоянию на 19 июня было зафиксировано две смерти и 14 тяжелых случаев, потребовавших реанимации, сказано в документе. Помимо этого 18 июня на Майотте было зарегистрировано рекордное за день число новых заражений - в этот день стало известно о наличии инфекции у 17 человек, следует из статистики. Эпидемия холеры началась на острове в конце марта. На прошлой неделе от заболевания скончалась трехлетняя девочка. Как сообщала префектура острова, болезнь завезли мигранты из Демократической республики Конго, а также с соседних Комор. В последнее время на Майотте обострилась ситуация с нелегальной иммиграцией с Коморских островов. Правительство Франции выразило намерение ужесточить миграционную политику в отношении прибывающих оттуда граждан. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился ликвидировать трущобные поселения на Майотте, в которых проживают, в основном, выходцы с Комор, которые должны быть депортированы на родину. В феврале на острове также вспыхнули протесты против высокого уровня иммиграции и низкого уровня безопасности. Во Франции готовят законопроект о регулировании ситуации на острове. Он, в том числе, может упразднить действие специфичного для Майотты территориального вида на жительство, который не позволяет прибывшим на остров мигрантам, получившим местный вид на жительство, переезжать в другие регионы Франции. Ранее Дарманен также объявил об отмене права на автоматическое получение французского гражданства для родившихся на Майотте. По мнению властей, мера должна снизить привлекательность острова для мигрантов.

https://ria.ru/20240621/ekspert-1954495132.html

https://ria.ru/20240621/kholera-1954524510.html

https://rsport.ria.ru/20240423/ouest-1941891510.html

франция

майотта

коморские острова

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в мире, франция, майотта, коморские острова, жеральд дарманен, здоровье - общество