https://ria.ru/20240621/kholera-1954521836.html
Врач объяснил, как отличить холеру от других заболеваний
Врач объяснил, как отличить холеру от других заболеваний - РИА Новости, 21.06.2024
Врач объяснил, как отличить холеру от других заболеваний
Опасность холеры в том, что ее симптоматика схожа с другими кишечными инфекциями, однако ее стремительное развитие и последствия могут привести и к летальному... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:27
2024-06-21T14:27
2024-06-21T14:27
здоровье - общество
киев
андрей поздняков
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Опасность холеры в том, что ее симптоматика схожа с другими кишечными инфекциями, однако ее стремительное развитие и последствия могут привести и к летальному исходу, рассказал РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Ранее в пророссийском подполье города Херсона сообщили РИА Новости, что вспышка холеры зафиксирована среди украинских военных и гражданского населения, более 100 человек госпитализированы, 12 скончались, назначенные Киевом украинские власти пытаются скрывать информацию об эпидемии. "Холеру можно спутать с другими кишечными инфекциями: вирусные диареи, сальмонеллез, любые другие бактериальные инфекции, они тоже обладают схожей симптоматикой: рвота, жидкий стул, повышение температуры. Другой вопрос, что мало какая из кишечных инфекций дает в массе такие выраженные потери жидкости, как холера - именно этим она опасна, а не тем, что у нее какой-то суперособый возбудитель", - объяснил Поздняков. Он отметил, что главная опасность этого заболевания в том, что "пациенты, больные холерой тяжелой формы, очень быстро "влетают" в гиповолемию, то есть дефицит жидкости, у них развивается шок, и они погибают". "Это для холеры очень массовое характерное явление, которое превосходит любые другие кишечные инфекции", - добавил врач. "Все остальное - пути передачи, механизмы передачи, примерно одинаковые", - заключил инфекционист.
https://ria.ru/20240615/tif-1953132847.html
https://ria.ru/20240621/ekspert-1954495132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, киев, андрей поздняков, общество
Здоровье - Общество, Киев, Андрей Поздняков, Общество
Врач объяснил, как отличить холеру от других заболеваний
Инфекционист Поздняков: холера может привести к летальному исходу
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Опасность холеры в том, что ее симптоматика схожа с другими кишечными инфекциями, однако ее стремительное развитие и последствия могут привести и к летальному исходу, рассказал РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
Ранее в пророссийском подполье города Херсона сообщили РИА Новости, что вспышка холеры зафиксирована среди украинских военных и гражданского населения, более 100 человек госпитализированы, 12 скончались, назначенные Киевом
украинские власти пытаются скрывать информацию об эпидемии.
"Холеру можно спутать с другими кишечными инфекциями: вирусные диареи, сальмонеллез, любые другие бактериальные инфекции, они тоже обладают схожей симптоматикой: рвота, жидкий стул, повышение температуры. Другой вопрос, что мало какая из кишечных инфекций дает в массе такие выраженные потери жидкости, как холера - именно этим она опасна, а не тем, что у нее какой-то суперособый возбудитель", - объяснил Поздняков.
Он отметил, что главная опасность этого заболевания в том, что "пациенты, больные холерой тяжелой формы, очень быстро "влетают" в гиповолемию, то есть дефицит жидкости, у них развивается шок, и они погибают".
"Это для холеры очень массовое характерное явление, которое превосходит любые другие кишечные инфекции", - добавил врач.
"Все остальное - пути передачи, механизмы передачи, примерно одинаковые", - заключил инфекционист.