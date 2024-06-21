https://ria.ru/20240621/kholera-1954521836.html

Врач объяснил, как отличить холеру от других заболеваний

Врач объяснил, как отличить холеру от других заболеваний - РИА Новости, 21.06.2024

Врач объяснил, как отличить холеру от других заболеваний

Опасность холеры в том, что ее симптоматика схожа с другими кишечными инфекциями, однако ее стремительное развитие и последствия могут привести и к летальному... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:27

2024-06-21T14:27

2024-06-21T14:27

здоровье - общество

киев

андрей поздняков

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Опасность холеры в том, что ее симптоматика схожа с другими кишечными инфекциями, однако ее стремительное развитие и последствия могут привести и к летальному исходу, рассказал РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Ранее в пророссийском подполье города Херсона сообщили РИА Новости, что вспышка холеры зафиксирована среди украинских военных и гражданского населения, более 100 человек госпитализированы, 12 скончались, назначенные Киевом украинские власти пытаются скрывать информацию об эпидемии. "Холеру можно спутать с другими кишечными инфекциями: вирусные диареи, сальмонеллез, любые другие бактериальные инфекции, они тоже обладают схожей симптоматикой: рвота, жидкий стул, повышение температуры. Другой вопрос, что мало какая из кишечных инфекций дает в массе такие выраженные потери жидкости, как холера - именно этим она опасна, а не тем, что у нее какой-то суперособый возбудитель", - объяснил Поздняков. Он отметил, что главная опасность этого заболевания в том, что "пациенты, больные холерой тяжелой формы, очень быстро "влетают" в гиповолемию, то есть дефицит жидкости, у них развивается шок, и они погибают". "Это для холеры очень массовое характерное явление, которое превосходит любые другие кишечные инфекции", - добавил врач. "Все остальное - пути передачи, механизмы передачи, примерно одинаковые", - заключил инфекционист.

https://ria.ru/20240615/tif-1953132847.html

https://ria.ru/20240621/ekspert-1954495132.html

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, киев, андрей поздняков, общество