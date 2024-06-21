https://ria.ru/20240621/kazan-1954409276.html

В Казани пройдет форум городов стран БРИКС+

В Казани пройдет форум городов стран БРИКС+ - РИА Новости, 21.06.2024

В Казани пройдет форум городов стран БРИКС+

Порядка 200 лидеров муниципалитетов из 21 страны примут участие в международном форуме городов стран БРИКС+ и учредительном собрании Ассоциации городов и... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T00:57

2024-06-21T00:57

2024-06-21T00:57

республика татарстан

казань

турция

чили

ильсур метшин

маргарита симоньян

брикс

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Порядка 200 лидеров муниципалитетов из 21 страны примут участие в международном форуме городов стран БРИКС+ и учредительном собрании Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, которые пройдут в Казани в пятницу. "В Казань для участия в международном форуме городов стран БРИКС+ приедут около 200 мэров, вице-мэров, руководителей муниципальных объединений и ассоциаций местных властей из 21 страны", - сообщает мэрия Казани. В частности на форум приедут гости из 10 стран БРИКС, а также представители местных властей Турции, Чили, Марокко, Индонезии, Мексики, Замбии и других государств. Самые представительные делегации направляют Китай (27 участников), Казахстан (26), Иран (18), Индия (15), Бразилия (12) и ЮАР (11). Руководители муниципалитетов обсудят создание новой международной организации - Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, выберут ее руководителя, определят местоположение штаб-квартиры, наметят план работы и обсудят совместные проекты. В рамках форума состоится дискуссионная сессия о межмуниципальном и международном сотрудничестве, модератором которой будет главный редактор телеканала Russia Today и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Также будут подписаны соглашения о сотрудничестве и побратимстве между различными городами, ассоциациями местных властей. С идеей создания новой организации ранее выступил мэр Казани Ильсур Метшин. Он отмечал, что сегодня страны Запада оказывают беспрецедентное давление на остальной мир, альтернативой этому давлению могут быть только новые политические площадки. Необходимость создания Ассоциации городов стран БРИКС, по его словам, очевидна - у муниципалитетов дружественных стран должен быть свой голос на международной арене. "Мы будем строить деятельность Ассоциации городов стран БРИКС + на принципах равенства, взаимовыгодного партнерства и уважительного отношения к традициям и культуре каждого. В ней не будет места политическому давлению. Наша единственная цель – быть полезными друг другу. Ассоциация активизирует сотрудничество в экономике, культуре, образовании, экологии, станет важным источником полезных знаний, стимулом для изучения и внедрения опыта других городов во благо наших жителей", - сказал Метшин. Организатором форума выступает мэрия Казани при поддержке МИД РФ и Россотрудничества.

https://ria.ru/20231123/sammit-1911391233.html

https://ria.ru/20230928/briks-1899276772.html

https://ria.ru/20231121/molodye_uchenye-1910926377.html

казань

турция

чили

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казань, турция, чили, ильсур метшин, маргарита симоньян, брикс, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)