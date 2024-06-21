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Эксперты оценили ситуацию с птичьим гриппом в США - РИА Новости, 21.06.2024
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23:35 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/gripp-1954644170.html
Эксперты оценили ситуацию с птичьим гриппом в США
Эксперты оценили ситуацию с птичьим гриппом в США - РИА Новости, 21.06.2024
Эксперты оценили ситуацию с птичьим гриппом в США
Распространение птичьего гриппа на скотоводческих фермах США пока не обрело масштабов, которые могут угрожать молочной индустрии, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T23:35
2024-06-21T23:35
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Распространение птичьего гриппа на скотоводческих фермах США пока не обрело масштабов, которые могут угрожать молочной индустрии, рассказали РИА Новости эксперты отрасли. "Число затронутых ферм все еще достаточно мало и количество заболевших коров в пораженных стадах тоже мало для того, чтобы серьезно ударить по поставщикам молочной продукции", - сказал в интервью РИА Новости профессор ветеринарии университета Южной Дакоты Расс Дэли. Несмотря на то, что, по оценке эксперта, распространение вируса пока не угрожает промышленности в национальном масштабе, отдельные небольшие фермерские хозяйства находятся в зоне риска. "Этот вирус меняется со временем... и мы наблюдаем, что он может быть уже не таким, каким мы видели его месяцы назад", - отмечает собеседник агентства. Вспышка птичьего гриппа на птицеводческих и скотоводческих фермах США началась весной, в частности его выявили у молочных коров. По последним данным вирус обнаружился по меньшей мере в 115 стадах молочных коров в Техасе, Нью-Мексико, Южной Дакоте, Колорадо, Мичигане, Вайоминге, Канзасе, Миннесоте, Айове и Северной Каролине. До настоящего времени известно о трех случаях заболевания человека, но власти не опасаются, что существует риск серьезных заболеваний среди людей. Об экономических потерях отдельных фермерских хозяйств в связи с распространением вируса говорит и представитель министерства сельского хозяйства штата Огайо Меган Харшбаргер: "финансовые потери могут быть вызваны как недовыработкой молока, тратами на покупку новых животных (взамен заболевшим - ред.), так и потерями в виду сокращения поголовья", - рассказала она. Эксперты при этом указывают, что наибольшую угрозу птичий грипп по-прежнему представляет для птицеводческих предприятий: заболевание патогенным вирусом и гибель кур зафиксирована уже в 48 штатах страны.
https://ria.ru/20240606/meksika-1950851107.html
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сша, южная дакота, техас, здоровье - общество
США, Южная Дакота, Техас, Здоровье - Общество
Эксперты оценили ситуацию с птичьим гриппом в США

Эксперты: птичий грипп в США пока не угрожает молочной индустрии

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЦех промышленного стада кур-несушек на птицефабрике
Цех промышленного стада кур-несушек на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Цех промышленного стада кур-несушек на птицефабрике. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Распространение птичьего гриппа на скотоводческих фермах США пока не обрело масштабов, которые могут угрожать молочной индустрии, рассказали РИА Новости эксперты отрасли.
"Число затронутых ферм все еще достаточно мало и количество заболевших коров в пораженных стадах тоже мало для того, чтобы серьезно ударить по поставщикам молочной продукции", - сказал в интервью РИА Новости профессор ветеринарии университета Южной Дакоты Расс Дэли. Несмотря на то, что, по оценке эксперта, распространение вируса пока не угрожает промышленности в национальном масштабе, отдельные небольшие фермерские хозяйства находятся в зоне риска. "Этот вирус меняется со временем... и мы наблюдаем, что он может быть уже не таким, каким мы видели его месяцы назад", - отмечает собеседник агентства.
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Вспышка птичьего гриппа на птицеводческих и скотоводческих фермах США началась весной, в частности его выявили у молочных коров. По последним данным вирус обнаружился по меньшей мере в 115 стадах молочных коров в Техасе, Нью-Мексико, Южной Дакоте, Колорадо, Мичигане, Вайоминге, Канзасе, Миннесоте, Айове и Северной Каролине. До настоящего времени известно о трех случаях заболевания человека, но власти не опасаются, что существует риск серьезных заболеваний среди людей.
Об экономических потерях отдельных фермерских хозяйств в связи с распространением вируса говорит и представитель министерства сельского хозяйства штата Огайо Меган Харшбаргер: "финансовые потери могут быть вызваны как недовыработкой молока, тратами на покупку новых животных (взамен заболевшим - ред.), так и потерями в виду сокращения поголовья", - рассказала она.
Эксперты при этом указывают, что наибольшую угрозу птичий грипп по-прежнему представляет для птицеводческих предприятий: заболевание патогенным вирусом и гибель кур зафиксирована уже в 48 штатах страны.
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