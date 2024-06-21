Рейтинг@Mail.ru
Минздрав оценил состояние детей, заразившихся туберкулезом в детсаду в Туве - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 21.06.2024 (обновлено: 14:30 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/deti-1954522024.html
Минздрав оценил состояние детей, заразившихся туберкулезом в детсаду в Туве
Минздрав оценил состояние детей, заразившихся туберкулезом в детсаду в Туве - РИА Новости, 21.06.2024
Минздрав оценил состояние детей, заразившихся туберкулезом в детсаду в Туве
Все 11 детей, заразившихся туберкулезом в детском саду в Туве, успешно пролечены и здоровы, сообщили РИА Новости в пресс-службе НМИЦ фтизиопульмонологии и... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:28
2024-06-21T14:30
общество
россия
туберкулез
здоровье - общество
республика тыва
фонд перспективных исследований
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934897929_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0eeb29ae7a61c6749ce03422fcc42a15.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Все 11 детей, заразившихся туберкулезом в детском саду в Туве, успешно пролечены и здоровы, сообщили РИА Новости в пресс-службе НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России.Ранее сообщалось, что воспитательница ясельной группы детского сада в Туве заболела туберкулезом, но скрыла этот факт и продолжила работать, заразив 9 детей.В центре фтизиопульмонологии уточнили, что случай группового заражения туберкулезом детей ясельной группы детского сада "Солнышко" села Чаа-Холь в Республике Тува был зафиксирован в мае 2023 года. Сразу после поступления данной информации в Минздрав России в регион была незамедлительно направлена группа экспертов центра для выяснения обстоятельств и проведения срочных мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза, отметили в пресс-службе.Изначально было выявлено девять больных детей, но по результатам дообследования детей активный туберкулез обнаружили еще у двоих, пояснили в центре."В настоящее время все 11 детей успешно пролечены и здоровы, находятся на диспансерном наблюдении в Республики Тыва и наблюдаются специалистами НМИЦ ФПИ, дополнительных случаев заражения не выявлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240418/tuberkulez-1940722269.html
россия
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934897929_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c72a4bd02d50a16e7eeb1b5afdc838e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, туберкулез, здоровье - общество, республика тыва, фонд перспективных исследований
Общество, Россия, Туберкулез, Здоровье - Общество, Республика Тыва, Фонд перспективных исследований
Минздрав оценил состояние детей, заразившихся туберкулезом в детсаду в Туве

Минздрав: всех 11 детей, заразившихся туберкулезом в детсаду в Туве, пролечили

© iStock.com / 12521104Врач осматривает рентгеновский снимок грудной клетки пациента в больнице
Врач осматривает рентгеновский снимок грудной клетки пациента в больнице - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© iStock.com / 12521104
Врач осматривает рентгеновский снимок грудной клетки пациента в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Все 11 детей, заразившихся туберкулезом в детском саду в Туве, успешно пролечены и здоровы, сообщили РИА Новости в пресс-службе НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России.
Ранее сообщалось, что воспитательница ясельной группы детского сада в Туве заболела туберкулезом, но скрыла этот факт и продолжила работать, заразив 9 детей.
В центре фтизиопульмонологии уточнили, что случай группового заражения туберкулезом детей ясельной группы детского сада "Солнышко" села Чаа-Холь в Республике Тува был зафиксирован в мае 2023 года. Сразу после поступления данной информации в Минздрав России в регион была незамедлительно направлена группа экспертов центра для выяснения обстоятельств и проведения срочных мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза, отметили в пресс-службе.
Изначально было выявлено девять больных детей, но по результатам дообследования детей активный туберкулез обнаружили еще у двоих, пояснили в центре.
"В настоящее время все 11 детей успешно пролечены и здоровы, находятся на диспансерном наблюдении в Республики Тыва и наблюдаются специалистами НМИЦ ФПИ, дополнительных случаев заражения не выявлено", - говорится в сообщении.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
В Приморье рассказали о состоянии детей, у которых выявили туберкулез
18 апреля, 09:44
 
ОбществоРоссияТуберкулезЗдоровье - ОбществоРеспублика ТываФонд перспективных исследований
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала