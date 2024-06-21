https://ria.ru/20240621/deti-1954522024.html

Минздрав оценил состояние детей, заразившихся туберкулезом в детсаду в Туве

Минздрав оценил состояние детей, заразившихся туберкулезом в детсаду в Туве - РИА Новости, 21.06.2024

Минздрав оценил состояние детей, заразившихся туберкулезом в детсаду в Туве

Все 11 детей, заразившихся туберкулезом в детском саду в Туве, успешно пролечены и здоровы, сообщили РИА Новости в пресс-службе НМИЦ фтизиопульмонологии и... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:28

2024-06-21T14:28

2024-06-21T14:30

общество

россия

туберкулез

здоровье - общество

республика тыва

фонд перспективных исследований

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Все 11 детей, заразившихся туберкулезом в детском саду в Туве, успешно пролечены и здоровы, сообщили РИА Новости в пресс-службе НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России.Ранее сообщалось, что воспитательница ясельной группы детского сада в Туве заболела туберкулезом, но скрыла этот факт и продолжила работать, заразив 9 детей.В центре фтизиопульмонологии уточнили, что случай группового заражения туберкулезом детей ясельной группы детского сада "Солнышко" села Чаа-Холь в Республике Тува был зафиксирован в мае 2023 года. Сразу после поступления данной информации в Минздрав России в регион была незамедлительно направлена группа экспертов центра для выяснения обстоятельств и проведения срочных мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза, отметили в пресс-службе.Изначально было выявлено девять больных детей, но по результатам дообследования детей активный туберкулез обнаружили еще у двоих, пояснили в центре."В настоящее время все 11 детей успешно пролечены и здоровы, находятся на диспансерном наблюдении в Республики Тыва и наблюдаются специалистами НМИЦ ФПИ, дополнительных случаев заражения не выявлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240418/tuberkulez-1940722269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, туберкулез, здоровье - общество, республика тыва, фонд перспективных исследований