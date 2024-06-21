https://ria.ru/20240621/botulizm-1954518339.html
Заболевшая ботулизмом россиянка рассказала о восстановлении
Заболевшая ботулизмом россиянка рассказала о восстановлении - РИА Новости, 21.06.2024
Заболевшая ботулизмом россиянка рассказала о восстановлении
Жительница Казани Александра Хавронина, заболевшая ботулизмом и проходящая сейчас лечение в Республиканской инфекционной больнице Татарстана, ведет блог из... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:14
2024-06-21T14:14
2024-06-21T14:20
здоровье - общество
казань
москва
россия
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
общество
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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Жительница Казани Александра Хавронина, заболевшая ботулизмом и проходящая сейчас лечение в Республиканской инфекционной больнице Татарстана, ведет блог из больницы, рассказывая о том, что чувствовала после отравления и как теперь восстанавливается. "Первые признаки - легкое головокружение - я почувствовала только через сутки. И ничего похожего на отравление. Через 30 часов в глазах стало раздваиваться", - написала Александра. Но и этот симптом, как и появившиеся через 48 часов сложности при полоскании рта, Александру не насторожили. В течение дня слабость нарастала, постепенно стало невозможно читать и писать. В воскресенье женщина, по ее признанию, весь день не могла встать с кровати. Спустя более 50 часов после отравления двоиться в глазах стало и у мужа Александры. При этом никаких признаков обычного отравления у него также не было. После разговора со знакомым неврологом Александра вызвала скорую помощь. На выложенном видео на третий день пребывания в больнице женщина с трудом говорит, хотя признается, что "речь уже лучше", один глаз практически не открывается. В видео, снятом в пятый день пребывания в больнице, речь Александры стала немного более четкой, открываются оба глаза. Но при этом она отмечает, что ей все еще сложно читать и писать. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом ботулизм в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". В понедельник, 17 июня, по данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, в Казани были зарегистрированы первые шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления "Салата лобио" производства ООО "Локалкитчен" (Москва). Позднее количество заболевших в Татарстане возросло до 18 человек.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953616872.html
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здоровье - общество, казань, москва, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, общество
Здоровье - Общество, Казань, Москва, Россия, Михаил Мурашко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Общество
Заболевшая ботулизмом россиянка рассказала о восстановлении
В Казани заболевшая ботулизмом женщина рассказала о состоянии после отравления
КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Жительница Казани Александра Хавронина, заболевшая ботулизмом и проходящая сейчас лечение в Республиканской инфекционной больнице Татарстана, ведет блог из больницы, рассказывая о том, что чувствовала после отравления и как теперь восстанавливается.
«
"Первые признаки - легкое головокружение - я почувствовала только через сутки. И ничего похожего на отравление. Через 30 часов в глазах стало раздваиваться", - написала Александра.
Но и этот симптом, как и появившиеся через 48 часов сложности при полоскании рта, Александру не насторожили. В течение дня слабость нарастала, постепенно стало невозможно читать и писать. В воскресенье женщина, по ее признанию, весь день не могла встать с кровати.
Спустя более 50 часов после отравления двоиться в глазах стало и у мужа Александры. При этом никаких признаков обычного отравления у него также не было. После разговора со знакомым неврологом Александра вызвала скорую помощь.
На выложенном видео на третий день пребывания в больнице женщина с трудом говорит, хотя признается, что "речь уже лучше", один глаз практически не открывается. В видео, снятом в пятый день пребывания в больнице, речь Александры стала немного более четкой, открываются оба глаза. Но при этом она отмечает, что ей все еще сложно читать и писать.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом ботулизм в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
В понедельник, 17 июня, по данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, в Казани были зарегистрированы первые шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления "Салата лобио" производства ООО "Локалкитчен" (Москва). Позднее количество заболевших в Татарстане возросло до 18 человек.