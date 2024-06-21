https://ria.ru/20240621/atag-1954558471.html

Турагрегаторы прогнозируют рост числа иностранных туристов в России

Турагрегаторы прогнозируют рост числа иностранных туристов в России - РИА Новости, 21.06.2024

Турагрегаторы прогнозируют рост числа иностранных туристов в России

Российские туристические агрегаторы прогнозируют рост числа бронирования отелей и билетов со стороны иностранных туристов, по итогам 2024 года он может... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:23

2024-06-21T16:23

2024-06-21T16:37

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские туристические агрегаторы прогнозируют рост числа бронирования отелей и билетов со стороны иностранных туристов, по итогам 2024 года он может составить 40%, заявила директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Юлия Скоромолова, выступая на первом туристическом форуме БРИКС в Москве. "Мы проанализировали данные крупнейших игроков рынка в России – совокупные просмотры сайтов туристических агрегаторов в прошлом году достигли 1,2 миллиарда, а в этом году могут вырасти до 1,5 миллиарда. И этот показатель продолжит расти в дальнейшем в том числе благодаря иностранным пользователям. Что касается непосредственно бронирований, то, по нашему прогнозу, по итогам 2024 года количество бронирований иностранцами на сайтах российских туристических агрегаторов увеличится на 40% – это и размещение, и билеты", - сказала Скоромолова. Как рассказала журналистам управляющий директор сервиса онлайн-бронирований отелей и апартаментов "Островок" Дарья Кочеткова, спрос на размещение в российских отелях и апартаментах со стороны иностранных туристов с начала 2024 года вырос на 58% относительно аналогичного периода в прошлом году. "Чаще всего зарубежные туристы бронируют размещение России на двоих взрослых (43%), примерно столько же (41%) – это соло-туристы, компании от 3 человек – 9%, семьи с детьми – 7%. В основном бронирования проживания в России совершают пользователи из Турции, Казахстана, Белоруссии, Саудовской Аравии, Германии, Франции, ОАЭ, Таиланда, Индии. Средний чек – 6,5 тысячи рублей", - сказала Кочеткова. Что касается транспортной составляющей, то, по данным сервиса путешествий "Туту", спрос на билеты в Россию со стороны иностранцев в 2023 году вырос на 24% год к году, сообщила Скоромолова. По данным АТАГ, практически половина иностранных туристов путешествует самостоятельно. И для наращивания въездного турпотока в страну в том числе необходимо активно продвигать российские сервисы бронирования за рубежом, считает глава ассоциации. В первую очередь – на перспективных рынках, которые станут драйверами роста въездного туризма: страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия), а также страны Ближнего Востока (Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, Турция), и Южной и Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд), отметила она.

https://ria.ru/20240126/turizm-1922051742.html

https://ria.ru/20240410/turizm-1938980008.html

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новости - туризм, россия, турция, саудовская аравия, брикс