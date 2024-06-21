Армения остается союзником, заявили в ОДКБ
Генсек ОДКБ: все обязательства по отношению к Еревану остаются в силе
© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване. Архивное фото
АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. Армения остаётся союзником ОДКБ, все обязательства по отношению к Еревану остаются в силе, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
"Армения была и есть наш союзник, все наши обязательства перед Арменией сохраняются", - сказал он журналистам по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ, в котором армянская сторона не участвовала.
По его словам, оставаться или выходить из организации является суверенным правом Еревана. Он также добавил, что вопрос об отказе финансирования ОДКБ нужно адресовать Армении.
В Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения.
В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участие в ОДКБ. Решение прозвучало в свете того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли организацию и Россию в невыполнении своих обязательств.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что "ОДКБ, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот, создает проблемы", а в марте армянский премьер не исключал выхода Армении из организации.