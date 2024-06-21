https://ria.ru/20240621/armeniya-1954444590.html

Армения остается союзником, заявили в ОДКБ

Армения остается союзником, заявили в ОДКБ - РИА Новости, 21.06.2024

Армения остается союзником, заявили в ОДКБ

Армения остаётся союзником ОДКБ, все обязательства по отношению к Еревану остаются в силе, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:20

2024-06-21T10:20

2024-06-21T10:36

одкб

армения

россия

ереван

никол пашинян

имангали тасмагамбетов

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АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. Армения остаётся союзником ОДКБ, все обязательства по отношению к Еревану остаются в силе, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов."Армения была и есть наш союзник, все наши обязательства перед Арменией сохраняются", - сказал он журналистам по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ, в котором армянская сторона не участвовала.По его словам, оставаться или выходить из организации является суверенным правом Еревана. Он также добавил, что вопрос об отказе финансирования ОДКБ нужно адресовать Армении.В Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения.В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участие в ОДКБ. Решение прозвучало в свете того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли организацию и Россию в невыполнении своих обязательств.Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что "ОДКБ, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот, создает проблемы", а в марте армянский премьер не исключал выхода Армении из организации.

https://ria.ru/20240620/armeniya-1954138541.html

https://ria.ru/20240614/erevan-1952785039.html

армения

россия

ереван

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одкб, армения, россия, ереван, никол пашинян, имангали тасмагамбетов