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На Крымской набережной в Москве прошла акция "Линия памяти"
На Крымской набережной в Москве прошла акция "Линия памяти" - РИА Новости, 21.06.2024
На Крымской набережной в Москве прошла акция "Линия памяти"
Акция "Линия памяти", посвящённая сохранению памяти о Великой Отечественной войне, прошла на Крымской набережной в пятницу, участники зажгли 1418 свечей,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T23:12
2024-06-21T23:12
2024-06-21T23:12
общество
россия
берлин (город)
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
алексей шапошников
евгений герасимов
московская городская дума
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Акция "Линия памяти", посвящённая сохранению памяти о Великой Отечественной войне, прошла на Крымской набережной в пятницу, участники зажгли 1418 свечей, передает корреспондент РИА Новости. В память о начале Великой Отечественной войны вдоль Крымской набережной развесили календарные отрывки с датами от начала до конца трагического события. Там же расставили свечи, которые зажгли участники акции. Вдоль набережной дежурили солдаты в военной форме, а на территории продолжают звучать песни военных лет. "Сегодня мы в десятый раз открываем акцию "Линия памяти". Это акция, которая ежегодно проходит 21 июня, накануне дня начала войны. В этой акции участвуют 1418 свечей - это количество дней, за которое проходила война… Любой человек, который в этот день придет, может зажечь свечу в ту дату, которая памятна для его семьи", - сказал руководитель московского департамента культуры Алексей Фурсин. Он отметил, что акция направлена на то, чтобы вспомнить подвиги народа России и те тяжелые времена, которые проживала страна. Также в мероприятии принял участие участник Великой Отечественной войны, ветеран, Виктор Караваев. Он рассказал свою фронтовую историю и о то, как дошел до Берлина. "Мы видим, что эта добрая традиция поддерживается москвичами, из года в год их приходит все больше и больше. Почему? Для каждого из нас это глубокая трагедия", - отметил в ходе акции председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Еще в акции принял участие депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. "Память и подвиг наших отцов и дедов - это то, что находится в наших сердцах и то, что мы должны передать нашим детям", - сказал он.
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общество, россия, берлин (город), алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), алексей шапошников, евгений герасимов, московская городская дума, великая отечественная война (1941-1945), москва
Общество, Россия, Берлин (город), Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), Алексей Шапошников, Евгений Герасимов, Московская городская дума, Великая Отечественная война (1941-1945), Москва
На Крымской набережной в Москве прошла акция "Линия памяти"
На Крымской набережной в Москве прошла акция "Линия памяти", посвященная ВОВ