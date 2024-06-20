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В Нижегородской области мужчина бросил зажигательную смесь в здание церкви - РИА Новости, 20.06.2024
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Религия
 
10:45 20.06.2024 (обновлено: 10:46 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/tserkov-1954171200.html
В Нижегородской области мужчина бросил зажигательную смесь в здание церкви
В Нижегородской области мужчина бросил зажигательную смесь в здание церкви - РИА Новости, 20.06.2024
В Нижегородской области мужчина бросил зажигательную смесь в здание церкви
Житель Нижегородской области, бросивший зажигательную смесь в здание церкви, задержан в городе Шахунья, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:45
2024-06-20T10:46
происшествия
шахунья
нижегородская область
религия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн — РИА Новости. Житель Нижегородской области, бросивший зажигательную смесь в здание церкви, задержан в городе Шахунья, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. "Сотрудники полиции оперативно задержали местного жителя, который кинул зажигательную смесь в стену церкви на территории Шахуньи. Возгорания не допущено. 37-летний мужчина находится в состоянии опьянения", - говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной его поступка стал конфликт с матерью. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230925/tserkov-1898605519.html
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происшествия, шахунья, нижегородская область
Происшествия, Шахунья, Нижегородская область, Религия
В Нижегородской области мужчина бросил зажигательную смесь в здание церкви

В городе Шахунья задержали мужчину, бросившего зажигательную смесь в церковь

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн — РИА Новости. Житель Нижегородской области, бросивший зажигательную смесь в здание церкви, задержан в городе Шахунья, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
«
"Сотрудники полиции оперативно задержали местного жителя, который кинул зажигательную смесь в стену церкви на территории Шахуньи. Возгорания не допущено. 37-летний мужчина находится в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной его поступка стал конфликт с матерью. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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РелигияПроисшествияШахуньяНижегородская область
 
 
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