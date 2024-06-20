https://ria.ru/20240620/tserkov-1954171200.html

В Нижегородской области мужчина бросил зажигательную смесь в здание церкви

В Нижегородской области мужчина бросил зажигательную смесь в здание церкви - РИА Новости, 20.06.2024

В Нижегородской области мужчина бросил зажигательную смесь в здание церкви

Житель Нижегородской области, бросивший зажигательную смесь в здание церкви, задержан в городе Шахунья, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:45

2024-06-20T10:45

2024-06-20T10:46

происшествия

шахунья

нижегородская область

религия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн — РИА Новости. Житель Нижегородской области, бросивший зажигательную смесь в здание церкви, задержан в городе Шахунья, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. "Сотрудники полиции оперативно задержали местного жителя, который кинул зажигательную смесь в стену церкви на территории Шахуньи. Возгорания не допущено. 37-летний мужчина находится в состоянии опьянения", - говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной его поступка стал конфликт с матерью. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230925/tserkov-1898605519.html

шахунья

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происшествия, шахунья, нижегородская область