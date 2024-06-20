https://ria.ru/20240620/sobaki-1954278381.html

В Улан-Удэ мужчина провел собачий пикет

В Улан-Удэ мужчина провел собачий пикет - РИА Новости, 20.06.2024

В Улан-Удэ мужчина провел собачий пикет

Подрядчик, занимающийся отловом и содержанием бездомных животных в Улан-Удэ, которому из-за правовой коллизии мэрия не оплачивает их содержание больше месяца,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:46

2024-06-20T15:46

2024-06-20T17:04

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УЛАН-УДЭ, 20 июн — РИА Новости. Подрядчик, занимающийся отловом и содержанием бездомных животных в Улан-Удэ, которому из-за правовой коллизии мэрия не оплачивает их содержание больше месяца, провел на площади Советов у зданию мэрии акцию, привезя туда собак."У нас безвыходная ситуация получилась такая, что за собак, отловленных в городе Улан-Удэ, свыше 30 суток за их содержание нам не оплачивают. Почему свыше 30 суток не оплачивают? Потому что законом это не предусмотрено, так как у нас в Республике Бурятии на 31-й день должны были собаки умерщвляться. Мы не можем их умерщвлять, потому что приостановлен этот пункт закона. Соответственно, собаки накопились. Сюда мы привезли 30 собак, отловленных в начале марта. <…> Привезли их сюда, потому что не можем понять, что дальше делать и когда вообще будет решаться этот вопрос", — сказал гендиректор подрядной организации "ЦАСС" Владимир Галсанов.По его словам, в приюте на данный момент содержатся около 1,3 тысячи собак, из них 883 отловлены более чем 30 суток назад, кормить их приходится на заемные средства. Задолженность перед организацией у города, как отметил Галсанов, образовалась в размере около 4,5 миллиона рублей. В мэрии Улан-Удэ прокомментировали ситуацию. По словам первого заместителя мэра Сергея Гашева, с 2020 года в республике работал закон № 498, который предусматривал процедуру ОВСВ — "отлов, вакцинация, стерилизация, выпуск", но поскольку собак меньше не становилось, власти республики приняли решение не выпускать их, а пожизненно содержать животных в холке выше 25 сантиметров. Таких оказалось около трех тысяч. В прошлом году на это из республиканского бюджета потратили 80 миллионов рублей. "После этого республика вышла с законодательной инициативой, чтобы можно было усыплять собак, в том числе если они не востребованы никем в течение 30 дней", — заявил Гашев.Закон вступил в силу с 1 января 2024 года. Но зоозащитники подали на власти республики в суд, сейчас дело рассматривает Конституционный суд. "Сейчас не работает ни прежний закон от 2020 года, ни новый — вступивший в силу с 1 января 2024 года. Соответственно, подрядчик отлавливает животных, помещает в приют, 30 дней содержит и после этого, по старому закону, должен животное усыпить. Но закон приостановил действие, и этого сделать он не может. Выпустить собак тоже не может, потому что закон запрещает это. И деньги на содержание до него тоже не доводят. Он содержит этих собак за свой счет", — отметил Гашев. По словам представителей мэрии, комитет городского хозяйства неоднократно поднимал этот вопрос, направляя письма в управление ветеринарии с просьбой разъяснить порядок дальнейшего содержания собак. Но из-за запрета Верховного суда усыплять невостребованных животных собак невозможно никуда деть. В управлении ветеринарии Бурятии ссылаются на закон. "На сегодня содержание по новому закону не предусмотрено. Будем прорабатывать вопрос, будем решать, думать, какие выходы есть. По новому закону № 185 пока у нас денег на пожизненное содержание не предусмотрено", — заявил начальник управления ветеринарии республики Амгалан Дармаев.В ноябре 2023 года в Бурятии приняли закон о порядке обращения с бездомными животными. По нему в некоторых случаях разрешается умерщвление животных без владельцев, так как, по мнению законодателей, действующая сейчас система ОСВВ имеет недостатки и требует значительных материальных затрат. Усыплять собак можно только в случаях, если у животного неизлечимая болезнь и это приносит ему страдания, если оно является переносчиком опасных болезней или получило травму, несовместимую с жизнью. Также среди оснований — факт нападения конкретного бездомного животного на людей и признание его опасным для человека, а также если животное оказалось невостребованным в течение 30 календарных дней пребывания в пунктах временного содержания. Зоозащитники подали иск к нapoднoму хypaлу (парламенту) с требованием отменить закон об эвтаназии. Разбирательство началось 17 января.В феврале Верховный суд Бурятии временно приостановил эвтаназию бездомных животных, признанных невостребованными в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания из-за направления запроса в Конституционный суд. Восемнадцатого июня прошло заседание КС по делу о проверке конституционности положений части 4 статьи 7, абзаца 1 части 1 и части 7 статьи 18 федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" по запросу Верховного суда Бурятии. Постановление будет провозглашено позже.

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https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948180385.html

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