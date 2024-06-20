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Макет головного вагона высокоскоростного поезда покажут на "Иннопроме" - РИА Новости, 20.06.2024
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15:21 20.06.2024 (обновлено: 16:12 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/poezd-1954271313.html
Макет головного вагона высокоскоростного поезда покажут на "Иннопроме"
Макет головного вагона высокоскоростного поезда покажут на "Иннопроме" - РИА Новости, 20.06.2024
Макет головного вагона высокоскоростного поезда покажут на "Иннопроме"
Макет головного вагона российского высокоскоростного поезда впервые покажут в натуральную величину на выставке "Иннопром" в июле, сообщил вице-президент... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:21
2024-06-20T16:12
экономика
технологии
москва
санкт-петербург
александр мишарин
олег белозеров
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Макет головного вагона российского высокоскоростного поезда впервые покажут в натуральную величину на выставке "Иннопром" в июле, сообщил вице-президент готовящейся к производству этих поездов группы "Синара" Александр Мишарин. Мишарин говорил РИА Новости ранее в июне, что презентация интерьера российского поезда для ВСМ, который будет строить "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом", состоится летом 2024 года. Высокоскоростные составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Планируется, что восьмивагонный состав будет вмещать до 460 пассажиров. Максимальная скорость поезда составит 400 километров в час, в эксплуатации – 360 километров в час. "В этом году … на уличной выставке … мы покажем в натуральном размере макет "головной вагон высокоскоростного поезда", со скоростью 400 километров в час который должен двигаться", - сообщил Мишарин в эфире телеканала "РБК ТВ" на вопрос, что покажет компания на выставке "Иннопром", которая пройдет 8-11 июля в Екатеринбурге. Он напомнил, что решение о строительстве этого поезда на "Уральских локомотивах" (подконтролен "Синаре") было озвучено в ходе совещания у президента России Владимира Путина. Мишарин напомнил, что идет проектирование поезда вместе с РЖД. "Работает активно группа по интерьерам, по утверждению эскизного проекта, там разные форматы. Все это можно будет воочию увидеть", - добавил вице-президент "Синары". Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но планируется создание всего пяти таких трасс. Планируемый интерьер состава был показан в макете на стенде Москвы в рамках ПМЭФ-2024 в июне. Представитель СТМ сообщал РИА Новости, что интерьер сделан на основе 3D-модели будущего поезда. В РЖД говорили, что окончательно утвержден только экстерьер, интерьер - еще обсуждается на рабочей группе. Первые элементы российских высокоскоростных поездов начнут создавать уже в этом году, говорил РИА Новости Мишарин. РЖД в апреле 2024 года подписали с "Синарой" договор на изготовление первых двух поездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Готовые к эксплуатации составы должны быть поставлены до конца марта 2028 года.
https://ria.ru/20240606/vsm-1950911934.html
https://ria.ru/20240606/poezd-1950869202.html
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экономика, технологии, москва, санкт-петербург, александр мишарин, олег белозеров, владимир путин, ржд
Экономика, Технологии, Москва, Санкт-Петербург, Александр Мишарин, Олег Белозеров, Владимир Путин, РЖД
Макет головного вагона высокоскоростного поезда покажут на "Иннопроме"

На "Иннопроме" покажут вагон российского поезда ВСМ в натуральную величину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Работа форума
ПМЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Макет головного вагона российского высокоскоростного поезда впервые покажут в натуральную величину на выставке "Иннопром" в июле, сообщил вице-президент готовящейся к производству этих поездов группы "Синара" Александр Мишарин.
Мишарин говорил РИА Новости ранее в июне, что презентация интерьера российского поезда для ВСМ, который будет строить "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом", состоится летом 2024 года. Высокоскоростные составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Планируется, что восьмивагонный состав будет вмещать до 460 пассажиров. Максимальная скорость поезда составит 400 километров в час, в эксплуатации – 360 километров в час.
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"В этом году … на уличной выставке … мы покажем в натуральном размере макет "головной вагон высокоскоростного поезда", со скоростью 400 километров в час который должен двигаться", - сообщил Мишарин в эфире телеканала "РБК ТВ" на вопрос, что покажет компания на выставке "Иннопром", которая пройдет 8-11 июля в Екатеринбурге.
Он напомнил, что решение о строительстве этого поезда на "Уральских локомотивах" (подконтролен "Синаре") было озвучено в ходе совещания у президента России Владимира Путина.
Мишарин напомнил, что идет проектирование поезда вместе с РЖД. "Работает активно группа по интерьерам, по утверждению эскизного проекта, там разные форматы. Все это можно будет воочию увидеть", - добавил вице-президент "Синары".
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но планируется создание всего пяти таких трасс.
Планируемый интерьер состава был показан в макете на стенде Москвы в рамках ПМЭФ-2024 в июне. Представитель СТМ сообщал РИА Новости, что интерьер сделан на основе 3D-модели будущего поезда. В РЖД говорили, что окончательно утвержден только экстерьер, интерьер - еще обсуждается на рабочей группе.
Первые элементы российских высокоскоростных поездов начнут создавать уже в этом году, говорил РИА Новости Мишарин. РЖД в апреле 2024 года подписали с "Синарой" договор на изготовление первых двух поездов для ВСМ МоскваСанкт-Петербург. Готовые к эксплуатации составы должны быть поставлены до конца марта 2028 года.
Работа вагоностроительного завода Трансмашхолдинг - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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6 июня, 07:11
 
ЭкономикаТехнологииМоскваСанкт-ПетербургАлександр МишаринОлег БелозеровВладимир ПутинРЖД
 
 
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