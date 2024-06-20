https://ria.ru/20240620/murashko-1954276892.html

Разработан новый препарат от ботулизма, сообщил Мурашко

Разработан новый препарат от ботулизма, сообщил Мурашко - РИА Новости, 20.06.2024

Разработан новый препарат от ботулизма, сообщил Мурашко

Разработан новый препарат от ботулизма, уже завершились доклинические испытания, и в ближайшее время начнутся клинические исследования, заявил министр... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:36

2024-06-20T15:36

2024-06-20T15:50

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Разработан новый препарат от ботулизма, уже завершились доклинические испытания, и в ближайшее время начнутся клинические исследования, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы в течение последнего года разрабатывали новый препарат для лечения данного вида инфекции, это новый современный препарат. Сейчас уже завершились доклинические исследования, в ближайшие дни начнём клинические исследования",- сказал Мурашко журналистам.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

россия

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2024

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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, здоровье - общество, россия, михаил мурашко