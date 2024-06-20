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Разработан новый препарат от ботулизма, сообщил Мурашко - РИА Новости, 20.06.2024
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15:36 20.06.2024 (обновлено: 15:50 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/murashko-1954276892.html
Разработан новый препарат от ботулизма, сообщил Мурашко
Разработан новый препарат от ботулизма, сообщил Мурашко - РИА Новости, 20.06.2024
Разработан новый препарат от ботулизма, сообщил Мурашко
Разработан новый препарат от ботулизма, уже завершились доклинические испытания, и в ближайшее время начнутся клинические исследования, заявил министр... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:36
2024-06-20T15:50
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Разработан новый препарат от ботулизма, уже завершились доклинические испытания, и в ближайшее время начнутся клинические исследования, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы в течение последнего года разрабатывали новый препарат для лечения данного вида инфекции, это новый современный препарат. Сейчас уже завершились доклинические исследования, в ближайшие дни начнём клинические исследования",- сказал Мурашко журналистам.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Разработан новый препарат от ботулизма, сообщил Мурашко

Мурашко: скоро начнутся клинические исследования нового препарата от ботулизма

© Susanna SabinЛабораторные исследования
Лабораторные исследования
© Susanna Sabin
Лабораторные исследования. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Разработан новый препарат от ботулизма, уже завершились доклинические испытания, и в ближайшее время начнутся клинические исследования, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы в течение последнего года разрабатывали новый препарат для лечения данного вида инфекции, это новый современный препарат. Сейчас уже завершились доклинические исследования, в ближайшие дни начнём клинические исследования",- сказал Мурашко журналистам.
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19 июня, 16:57
 
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставкиЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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