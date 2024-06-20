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В "Поезде памяти" примут участие школьники из всех стран СНГ - РИА Новости, 20.06.2024
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11:58 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/kosachev-1954194721.html
В "Поезде памяти" примут участие школьники из всех стран СНГ
В "Поезде памяти" примут участие школьники из всех стран СНГ - РИА Новости, 20.06.2024
В "Поезде памяти" примут участие школьники из всех стран СНГ
В этом году в патриотической акции "Поезд памяти" впервые примут участие школьники из всех стран СНГ, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:58
2024-06-20T11:58
азербайджан
армения
белоруссия
константин косачев
валентина матвиенко
наталья кочанова
снг
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В этом году в патриотической акции "Поезд памяти" впервые примут участие школьники из всех стран СНГ, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Проект "Поезд Памяти" проводится по инициативе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой. "Соберутся все без исключения страны СНГ", - сказал политик в ходе брифинга, посвященного старту "Поезда памяти", проходящем на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня". В этом году пассажирами третьего "Поезда Памяти" станут старшеклассники из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. Косачев напомнил, что патриотическая акция начнется в ночь на 22 июня в Бресте, в Брестской крепости, ребята посетят "шесть белорусских и шесть российских городов, парк "Патриот". Завершится маршрут 3 июля в Минске. Сенатор также отметил все возрастающий интерес школьников к участию в акции. Проект, проходящий под эгидой Союзного государства, направлен на объединение молодежи стран СНГ, формирование уважительного отношения к исторической памяти братских народов, понимание значимости героических подвигов наших дедов и прадедов, знакомство с культурой и традициями дружественных государств. -0-
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азербайджан, армения, белоруссия, константин косачев, валентина матвиенко, наталья кочанова, снг, совет федерации рф, патриот
Азербайджан, Армения, Белоруссия, Константин Косачев, Валентина Матвиенко, Наталья Кочанова, СНГ, Совет Федерации РФ, Патриот
В "Поезде памяти" примут участие школьники из всех стран СНГ

Косачев: в "Поезде памяти" впервые примут участие школьники из всех стран СНГ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПосетители на экскурсии у главного входа на территории мемориального комплекса "Брестская крепость – герой"
Посетители на экскурсии у главного входа на территории мемориального комплекса Брестская крепость – герой - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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Посетители на экскурсии у главного входа на территории мемориального комплекса "Брестская крепость – герой". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В этом году в патриотической акции "Поезд памяти" впервые примут участие школьники из всех стран СНГ, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Проект "Поезд Памяти" проводится по инициативе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой.
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"Соберутся все без исключения страны СНГ", - сказал политик в ходе брифинга, посвященного старту "Поезда памяти", проходящем на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
В этом году пассажирами третьего "Поезда Памяти" станут старшеклассники из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана.
Косачев напомнил, что патриотическая акция начнется в ночь на 22 июня в Бресте, в Брестской крепости, ребята посетят "шесть белорусских и шесть российских городов, парк "Патриот". Завершится маршрут 3 июля в Минске. Сенатор также отметил все возрастающий интерес школьников к участию в акции.
Проект, проходящий под эгидой Союзного государства, направлен на объединение молодежи стран СНГ, формирование уважительного отношения к исторической памяти братских народов, понимание значимости героических подвигов наших дедов и прадедов, знакомство с культурой и традициями дружественных государств. -0-
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АзербайджанАрменияБелоруссияКонстантин КосачевВалентина МатвиенкоНаталья КочановаСНГСовет Федерации РФПатриот
 
 
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