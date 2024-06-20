https://ria.ru/20240620/butsaev-1954001459.html

Денис Буцаев: шесть экотехнопарков появятся в России до конца года

Денис Буцаев: шесть экотехнопарков появятся в России до конца года - РИА Новости, 20.06.2024

Денис Буцаев: шесть экотехнопарков появятся в России до конца года

Строительство шести из восьми запланированных экотехнопарков для переработки и утилизации отходов по всей России завершится в ноябре 2024 года, сообщил в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:00

2024-06-20T11:00

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Строительство шести из восьми запланированных экотехнопарков для переработки и утилизации отходов по всей России завершится в ноябре 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. Кроме того, гендиректор компании рассказал, как специально созданная нейросеть следит за мусорными полигонами, какие меры помогут снизить объем пищевых отходов, и какие регионы до сих пор отстают в реформе отрасли ТКО. Беседовал Павел Зюзин.– Россия переживает непростой сезон половодья в этом году, тяжелая ситуация весной складывалась на юге Урала и Сибири. Фиксировались ли случаи затопления мусорных полигонов, как вы это контролировали?– Мы следили. Случаи затопления были, и последствия ликвидированы. В том числе мы следили за тем, как региональные операторы в такой непростой период времени справляются с задачей предоставления услуги по вывозу отходов. В некоторых регионах, например, в Оренбургской области, региональные операторы провели дополнительные инвестиции из собственных средств для того, чтобы усилить технику и количество контейнеров, необходимых для компенсации последствий паводков и наводнений. В целом, ситуация не простая, но рабочая. Мы продолжаем следить и мониторить деятельность регоператоров на этих территориях.– РЭО активно продвигает идею снижения объема пищевых отходов, в частности предлагает создать оператора, который будет распределять продукты питания с истекающим сроком годности. Каких результатов уже удалось добиться в этой сфере? Есть ли еще предложения?– В настоящий момент, наверное, дополнительных предложений нет. Мы знаем, что очень многие образователи органических отходов откликнулись на наше предложение и устанавливают локальное средство утилизации, измельчения, а также достаточно активно используют технологии так называемого сепарирования органических отходов, которые позволяют более эффективно их перерабатывать. При этом надо также сказать о том, что региональные операторы серьезно модернизировали свои мощности, и у нас появляются наиболее современные способы переработки органических отходов, как, например, тоннельное компостирование. Следующей нашей задачей является возможность использования последствий переработки органических отходов в виде технического грунта в наиболее широком спектре отраслей, начиная со стройки и заканчивая благоустройством.– Когда будет создана нейросеть, способная "следить" за мусорными полигонами России?– Мы уже создали такую нейросеть. Более того, на ЦИПРе (конференции "Цифровая индустрия промышленной России" – ред.) текущего года получили премию за лучший программный продукт на основе искусственного интеллекта, который анализирует полигоны на предмет нарушений природоохранного законодательства. Мы проанализировали около 520 полигонов, выявили почти четыре тысячи нарушений. То есть нейросеть уже в рабочем режиме.– Восемь экотехнопарков планировалось построить в России до конца 2024 года по нацпроекту "Экология". Позже стало известно, что в этом году будут готовы первые шесть объектов. На какой стадии строительство?– Сейчас мы заканчиваем основные строительно-монтажные работы по большинству объектов. Мы приступаем к отделочным работам и в ноябре этого года планируем сдать объекты в эксплуатацию. Помимо этого, на территории наших технопарков уже присутствуют 27 компаний с общим объемом инвестиций около 14 миллиардов рублей, которые также активно ведут проектные и строительные работы.– Когда будут готовы оставшиеся два объекта?– Их построят до 2027 года.– Два года назад РЭО называл регионами-аутсайдерами "мусорной" реформы Алтайский край, Карелию, Северную Осетию, Амурскую область. Есть ли там положительные изменения?– В Карелии строится объект. Одна часть уже введена, вторая будет введена до конца 2025 года. В Алтайском крае мы сформировали документацию для концессионной сделки и планируем заключить концессию до конца июля, чтобы можно было выйти уже на проектирование и стройку. Предпроектные работы по Алтаю тоже начаты. В Осетии, к сожалению, особого продвижения нет, рассчитываем, что регион в ближайшее время все-таки возвратится к реализации той дорожной карты, которая была подписана.– Какую поддержку в сфере ТКО получат новые регионы России в 2024 году?– В этом году продолжим поддержку по приобретению техники и контейнеров. Это даст возможность регионам вывоз отходов сделать соответствующим тому объему и качеству, которые существуют на территории страны в целом. Дополнительно мы на активной стадии проектирования по ЛНР и ДНР, приступаем к проектированию по Запорожью.– Когда будут построены комплексы по переработке отходов в ДНР и ЛНР?– В ДНР планируется простроить объект мощностью 150 тысяч тонн отходов, в ЛНР – примерно такой же. Они самые современные из того, что мы в настоящий момент планируем к реализации. Они позволят построить уже объекты сортировки и объекты утилизации, отвечающие самым современным требованиям, предъявляемым к такого рода объектам. Мы в 2024 году завершаем проектирование и в 2025 году начинаем строительство.– Система экологического мониторинга была создана 1 марта, ее оператором назначен РЭО. Данные уже поступают в систему?– Она только планируется к созданию. Конкурс отыгран, победителем конкурса стал "Ростелеком", он создаст первый этап программы до конца текущего года, и она будет введена в эксплуатацию в следующем году. Исходя из этого, мы планируем созданной системой оперировать в тех параметрах, которые определены федеральным проектом. Напомню, что это мониторинг всех сред, которые мы имеем, но в первую очередь начинаем с воздуха.– То есть регионы еще к ней не подключились?– У нас есть пилот, там уже были подключены более 20 регионов, но полноценная система создается "Ростелекомом" в рамках государственного контракта.– Как продвигается сотрудничество со "Вкусно – и точка", Domиno Pizza и Stars Сoffee? Какие еще компании заинтересованы в экологичном сборе отходов?– Со "Вкусно – и точка" мы уже запустили совместную программу, они уже используют упаковку, частично изготовленную из вторсырья. Более того, там достаточно серьезно организована система сепарирования отходов, это тоже позволяет повысить глубину переработки. С другими компаниями мы в настоящий момент прорабатываем планы также по возможности использования упаковки, изготовленной из вторсырья, и уменьшения объемов образования. Например, начисление дополнительных бонусов при сдаче упаковки обратно курьеру, чтобы эта упаковка могла гарантированно попасть в утилизацию.– Планируются ли новые экопроекты с путешественником Федором Конюховым?– Да, мы в активной стадии обсуждения. Нам очень нравится сотрудничество. Большие планы возлагаем на продолжение. Сейчас выбираем, в каком бы формате это можно было бы сделать. Мы путешествовали на воздушном шаре, на лодке. Сейчас думаем, где можно было бы еще поддержать его начинания. В первую очередь с целью привлечения общественного внимания к проблематике загрязнения окружающей среды, в частности, мирового океана, попадания микропластика в воду и так далее.– Цели проекта "Комплексная система обращения с ТКО" должны быть выполнены до конца 2024 года, не будет ли задержек?– У нас нет сомнений, что цели будут выполнены. Есть определенная положительная динамика. Мы также видим проблемные регионы и с ними в индивидуальном порядке отрабатываем. Но, в целом, показатели федерального проекта по 2024 году должны быть выполнены.

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https://ria.ru/20240616/birzha-1953188976.html

https://ria.ru/20240126/tko-1923656081.html

https://ria.ru/20240129/sbor-1924096459.html

https://ria.ru/20240305/musor-1931289411.html

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Алёна Пава

интервью, россия, луганская народная республика, денис буцаев, ростелеком, российский экологический оператор, федор конюхов, донецкая народная республика