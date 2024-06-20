https://ria.ru/20240620/aurus-1954395570.html

Путин подарил Ким Чен Ыну "Аурус" с "победным" номером

Путин подарил Ким Чен Ыну "Аурус" с "победным" номером - РИА Новости, 20.06.2024

Путин подарил Ким Чен Ыну "Аурус" с "победным" номером

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Пхеньян подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну лимузин "Аурус" с номерным знаком, символизирующим победу страны в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T22:38

2024-06-20T22:38

2024-06-20T22:38

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Пхеньян подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну лимузин "Аурус" с номерным знаком, символизирующим победу страны в Корейской войне, свидетельствуют фотографии, опубликованные агентством ЦТАК. На табличке номерного знака автомобиля, на котором вместе прокатились Путин и Ким Чен Ын был размещен флаг КНДР с номером 7・271953 - зашифрованной датой подписания соглашения о перемирии в Корейской войне (27 июля 1953 года). Для участия в праздничных мероприятиях по случаю 70-летия "победы в Отечественной Освободительной войне 1950-1953 годов", как называют это событие в КНДР, Пхеньян в прошлом году посещал министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ходе нынешних переговоров Владимир Путин также отмечал, что Советский Союз поддержал корейский народ в той войне, советские летчики совершили десятки тысяч боевых вылетов, а по окончании конфликта СССР помогал налаживать мирную жизнь и восстанавливать народное хозяйство Северной Кореи. На представленных ЦТАК фотографиях на приборной панели автомобиля был установлен держатель, в котором размещена пачка сигарет северокорейской марки. Лидер КНДР выглядит довольным и улыбается. Радио "Голос Кореи" сегодня сообщало, что Ким Чен Ын "высоко оценил характеристики подаренного автомобиля" и вновь выразил благодарность президенту за этот "великолепный подарок". Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее уточнял, что это уже второй "Аурус", подаренный Путиным Ким Чен Ыну. Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщало, что Ким Чен Ын 18 февраля получил в подарок от Путина личный автомобиль российского производства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что был подарен автомобиль "Аурус". По данным ЦТАК, подарок от российской стороны принимали секретарь центрального комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, которые сопровождали Ким Чен Ына в его поездке по России в сентябре 2023 года. В ходе саммита на космодроме Восточный Владимир Путин, уже несколько лет использующий "Аурус" в качестве служебного автомобиля, продемонстрировал этот лимузин Ким Чен Ыну, лидеры двух стран вместе посидели на его заднем сидении. Принимая подарок президента РФ, Ким Ё Чжон заявляла, что он служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран. Она также передала российской стороне благодарность Путину от Ким Чен Ына. Сестра северокорейского лидера 16 марта сообщила, что глава республики впервые воспользовался своим новым российским автомобилем на публичном мероприятии и остался доволен "особыми функциями" лимузина, которые назвал "безупречными и в полной мере благонадежными". Она еще раз "от всей души" поблагодарила российского лидера за "особую личную машину", заявив, что ее использование главой КНДР служит "ярким свидетельством корейско-российской дружбы, которая всесторонне укрепляется и развивается на новом высоком этапе". Впоследствии центральное телевидение КНДР регулярно показало видеосюжеты, на которых Ким Чен Ын появляется на церемониях завершения строительства различных гражданских объектов на подаренном российским лидером лимузине. Кадрам прибытия кортежа северокорейского лидера КНДР с автомобилем "Аурус" во главе уделялось больше минуты эфирного времени.

https://ria.ru/20240620/pkhunsan-1954141088.html

https://ria.ru/20240220/podarok-1928358041.html

https://ria.ru/20240620/aurus-1954158083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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